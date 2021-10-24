Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау: Машина полностью сгорела

По информации полиции, 23 октября в 22:00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук.Установлено, что водитель УАЗ «Patriot» в состоянии алкогольного опьянения врезался в газовую трубу.В результате столкновения машина и газопровод загорелись.Пожар ликвидирован силами спасателей и работниками газовой службы.Пострадавших нет.На водителя полиция составила административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).Наказание по данной статье предусматривает административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.С целью профилактики и усиления мер по предотвращению ДТП полицейские предупреждают жителей области об особой ответственности на дорогах и просят водителей не допускать подобных фактов.