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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 252

Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау: Машина полностью сгорела

Инцидент произошёл в жилом квартале села Баскудук.

Кадр видео
По информации полиции, 23 октября в 22:00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук.

Установлено, что водитель УАЗ «Patriot» в состоянии алкогольного опьянения врезался в газовую трубу.

В результате столкновения машина и газопровод загорелись.

Пожар ликвидирован силами спасателей и работниками газовой службы.

Пострадавших нет.

На водителя полиция составила административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

Наказание по данной статье предусматривает административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

С целью профилактики и усиления мер по предотвращению ДТП полицейские предупреждают жителей области об особой ответственности на дорогах и просят водителей не допускать подобных фактов.






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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:21
Пьяный водитель врезался в газопровод: Машина полностью сгорела

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