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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 3221

Главный инспектор труда РК: Из 100 выступавших против вакцинации сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром» семеро отстранены от работы

Об отстранении от работы невакцинированных работников в стране высказался главный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге службы центральных коммуникаций.

Фото из архива
Во время брифинга главному инспектору труда РК Толегену Оспанкулову журналисты задали вопрос: «Сколько людей потеряли работу из-за отказа от вакцинации».

Толеген Оспанкулов отметил, что многие крупные предприятия вакцинировали большую часть своих работников, и в этом вопросе острых проблем нет.

- Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые месяц назад выходили на акцию протеста, благодаря слаженной работе акимата и руководства компании, прошли вакцинацию. И 82% работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже вакцинированы. Из 100 человек, которые были против прививки, только семь отстранены от работы, остальные, благодаря разъяснительной работе, уже поняли данную ситуацию, и принимаются меры в соответствии с законодательством, - сказал Толеген Оспанкулов.



Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации. Как сообщили в пресс-службе предприятия, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года с 6 сентября в ТОО «МАЭК-Казатомпром» был ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).

Выступавшие против вакцинации работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполнили требование главного государственного санитарного врача.



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Комментарии ( 7 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 21:05
У отказывающихся от вакцинации (если нет медицинских противопоказаний) надо брать расписки, что они не будут обращаться за медпомощью если заболеют коронавирусом.
Жить в обществе и быть свободным от него нельзя.
 
-3
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 Kitcat (Посетители) Сегодня, 18:06
Вакцинация это необходимая мера. Если человек работает в коллективе он ОБЯЗАН сделать прививку. Само собой, если к этому нет медицинских противопоказаний. Если по каким то убеждениям человек прививку делать не хочет - ему так же предоставляется возможность проходить еженедельно тест ПЦР. Ни вижу никакого шантажа, никакого нарушения законности, нарушения прав рабочих в данном случае нет. А увольнять тех, кто не хочет работать это логично и справедливо.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:57
Цитата: Ирон
но это выбор каждого из нас нельзя ставить грань или .или!

С одной стороны так, но как говорится, «Права и свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека». В плане пандемии КОВИД-19, на данный момент для детей не существует вакцины, они также могут заболеть. Почему у кого-то должно быть право ходить и распространять ковид, ставя под угрозу здоровье и жизнь детей (в том числе моих)?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 16:21
12-й регион,
Благодаря слаженой работе акимата, пластиковые тюльпаны появились в Актау... Вот их работа(((. А тут они заставляют делать людей прививку,под угрозой отстранения от работы, но не могут ответить всего на один вопрос, почему болеют привитые? Ведь они считают людей скотом, бессловесным, с которым можно делать что угодно. Ничего, время рассудит..
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:58
Не моё право судить .но это выбор каждого из нас нельзя ставить грань или .или!в такое трудное время и ставить людей в интересную позу.жесть.лично я привился и зделал это ради себя и близких но не кречу вперёд прививать немедленно. И где то миг ужаса есть .а что это за прививка.так что дело каждого думать или нет .жить болеть или быть здоровым.но бесплатно нам нечего не подарят. А гнобить людей перебор
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:47
...благодаря слаженной работе акимата...

Скажите пожалуйста, а что сделал акимат? Может я что-то пропустил? Просто, как услышу это слово, сразу негативные мысли...
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 15:47
благодаря слаженной работе акимата и руководства компании

Интересно вы завуалировали слово "шантаж". Ведь, прививайся или увольняйся иначе как шантаж и не назовёшь.
 
 

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