Главный инспектор труда РК: Из 100 выступавших против вакцинации сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром» семеро отстранены от работы

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Во время брифинга главному инспектору труда РК Толегену Оспанкулову журналисты задали вопрос: «Сколько людей потеряли работу из-за отказа от вакцинации».
Толеген Оспанкулов отметил, что многие крупные предприятия вакцинировали большую часть своих работников, и в этом вопросе острых проблем нет.
- Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые месяц назад выходили на акцию протеста, благодаря слаженной работе акимата и руководства компании, прошли вакцинацию. И 82% работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже вакцинированы. Из 100 человек, которые были против прививки, только семь отстранены от работы, остальные, благодаря разъяснительной работе, уже поняли данную ситуацию, и принимаются меры в соответствии с законодательством, - сказал Толеген Оспанкулов.
Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации. Как сообщили в пресс-службе предприятия, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года с 6 сентября в ТОО «МАЭК-Казатомпром» был ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).
Выступавшие против вакцинации работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполнили требование главного государственного санитарного врача.
Толеген Оспанкулов отметил, что многие крупные предприятия вакцинировали большую часть своих работников, и в этом вопросе острых проблем нет.
- Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые месяц назад выходили на акцию протеста, благодаря слаженной работе акимата и руководства компании, прошли вакцинацию. И 82% работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже вакцинированы. Из 100 человек, которые были против прививки, только семь отстранены от работы, остальные, благодаря разъяснительной работе, уже поняли данную ситуацию, и принимаются меры в соответствии с законодательством, - сказал Толеген Оспанкулов.
Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации. Как сообщили в пресс-службе предприятия, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года с 6 сентября в ТОО «МАЭК-Казатомпром» был ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).
Выступавшие против вакцинации работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполнили требование главного государственного санитарного врача.