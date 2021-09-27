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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 1916

Пресс-служба: Выступавшие против вакцинации работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполнили требование главного государственного санитарного врача

Стороны пришли к договорённости. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

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Как сообщили в пресс-службе предприятия, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года с 6 сентября в ТОО «МАЭК-Казатомпром» был ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).

- При этом группа не прошедших вакцинацию и не предоставивших отрицательные результаты ПЦР-тестирования работников не согласилась с ограничением допуска к работе. С целью выработки взаимоприемлемых решений по спорным вопросам в установленном законодательством порядке была создана рабочая группа в паритетном составе из представителей несогласных работников и администрации предприятия. Кроме того, с несогласными работниками неоднократно встречались представители акимата Актау, управления санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения Мангистауской области. Личные заявления несогласных работников в установленном порядке рассмотрены на согласительной комиссии, - сообщили в пресс-службе компании.

По результатам проведенной разъяснительной работы, на сегодняшний день несогласные работники выполнили требование постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года.

- Все взаимоотношения с несогласными работниками строились в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов. Никакие преференции им не создавались, законные права как несогласных работников, так и всего коллектива предприятия не нарушены, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации.  Часть работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации.



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Комментарии ( 6 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 16:47
Добровольная вакцинация проведена...
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:21
Последняя неделя им после сдачи ПЦР осталась, возможно скоро опять буча начнется.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 16:07
Им разрешили сдавать пцр раз в месяц, а не 4 как сначала обязывали.
 
-1
  • diger
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Sir S
 Wins (Посетители) Сегодня, 16:06
Что и требовалось! Но лично я бы увольнял тех, кто не хочет работать.
 
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BV (Посетители) Сегодня, 16:03
elek,
Кто то сделал вакцинацию, а остальные сдавали ПЦР.
 
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  • Pinochet
  • Земляк
  • Sir S
  • diger
 elek (Посетители) Сегодня, 15:10
несогласные работники выполнили требование постановления

Не понятно что выполнили - вакцинировались или ПЦР предоставили?
 
 

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