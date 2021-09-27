Пресс-служба: Выступавшие против вакцинации работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполнили требование главного государственного санитарного врача

Кадр видео
Как сообщили в пресс-службе предприятия, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года с 6 сентября в ТОО «МАЭК-Казатомпром» был ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).
- При этом группа не прошедших вакцинацию и не предоставивших отрицательные результаты ПЦР-тестирования работников не согласилась с ограничением допуска к работе. С целью выработки взаимоприемлемых решений по спорным вопросам в установленном законодательством порядке была создана рабочая группа в паритетном составе из представителей несогласных работников и администрации предприятия. Кроме того, с несогласными работниками неоднократно встречались представители акимата Актау, управления санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения Мангистауской области. Личные заявления несогласных работников в установленном порядке рассмотрены на согласительной комиссии, - сообщили в пресс-службе компании.
По результатам проведенной разъяснительной работы, на сегодняшний день несогласные работники выполнили требование постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года.
- Все взаимоотношения с несогласными работниками строились в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов. Никакие преференции им не создавались, законные права как несогласных работников, так и всего коллектива предприятия не нарушены, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации. Часть работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации.
- При этом группа не прошедших вакцинацию и не предоставивших отрицательные результаты ПЦР-тестирования работников не согласилась с ограничением допуска к работе. С целью выработки взаимоприемлемых решений по спорным вопросам в установленном законодательством порядке была создана рабочая группа в паритетном составе из представителей несогласных работников и администрации предприятия. Кроме того, с несогласными работниками неоднократно встречались представители акимата Актау, управления санитарно-эпидемиологического контроля, управления здравоохранения Мангистауской области. Личные заявления несогласных работников в установленном порядке рассмотрены на согласительной комиссии, - сообщили в пресс-службе компании.
По результатам проведенной разъяснительной работы, на сегодняшний день несогласные работники выполнили требование постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года.
- Все взаимоотношения с несогласными работниками строились в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов. Никакие преференции им не создавались, законные права как несогласных работников, так и всего коллектива предприятия не нарушены, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» выступили против вакцинации. Часть работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации.