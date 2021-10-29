Год ограничения свободы получил житель Актау из-за разбитого окна на вокзале в Актобе

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По данным издания, житель Актау отказался проверить статус через приложение «Ашык».
- Он стал ругаться с охранником и дежурным. В итоге он схватил с земли кусок брусчатки и запустил им в окно. От удара стекло разбилось. «КТЖ» оценила ущерб в 39 тысяч тенге. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство. В суде гость из Актау признал свою вину, просил не отправлять его за решётку. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. После работы он должен быть дома, ему запретили также ходить в увеселительные заведения, – сообщает издание.
- Он стал ругаться с охранником и дежурным. В итоге он схватил с земли кусок брусчатки и запустил им в окно. От удара стекло разбилось. «КТЖ» оценила ущерб в 39 тысяч тенге. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство. В суде гость из Актау признал свою вину, просил не отправлять его за решётку. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. После работы он должен быть дома, ему запретили также ходить в увеселительные заведения, – сообщает издание.
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