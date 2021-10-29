На работу подрядной организации пожаловалась жительница 28 микрорайона Актау

По словам женщины, после демонтажа спортивных площадок мусор не убирается около двух недель.- Как сняли, так и бросили. Неужели нельзя сразу за собой все убрать? Кроме того, во время замены асфальта они повредили скамейки и небольшой порог перед входом в подъезд. Буквально в минувший вторник мы обращались в акимат, и там сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили, и на сегодняшний день картина как была плачевная, так и остается, – рассказала жительница 22 дома 28 микрорайона.В акимате Актау разъяснили ситуацию.- Работы подрядной организации ещё не окончены. Если они повредили участок, то обязаны переделать. Мы проконтролируем. В противном случае объект принят не будет, – прокомментировали в акимате Актау.