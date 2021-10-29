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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:06

Просмотров: 232

На работу подрядной организации пожаловалась жительница 28 микрорайона Актау

Жительница 28 микрорайона возмущена работой подрядной организации, проводящей работы по благоустройству микрорайона.

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По словам женщины, после демонтажа спортивных площадок мусор не убирается около двух недель.

- Как сняли, так и бросили. Неужели нельзя сразу за собой все убрать? Кроме того, во время замены асфальта они повредили скамейки и небольшой порог перед входом в подъезд. Буквально в минувший вторник мы обращались в акимат, и там сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили, и на сегодняшний день картина как была плачевная, так и остается, – рассказала жительница 22 дома 28 микрорайона.

На работу подрядной организации пожаловалась жительница 28 микрорайона Актау


В акимате Актау разъяснили ситуацию.

- Работы подрядной организации ещё не окончены. Если они повредили участок, то обязаны переделать. Мы проконтролируем. В противном случае объект принят не будет, – прокомментировали в акимате Актау.



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