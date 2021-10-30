Причалы появятся в Актау

- Они готовы построить причалы за свои средства и, тем самым, дальше там зарабатывать. Мы должны отходить от понятия «всё нужно строить за счёт бюджета». Бизнес должен построить, содержать, зарабатывать, и параллельно должны создаваться условия для наших жителей, - заявил аким Актау.

- Их задача - создать условия для жителей Актау и гостей города, содержать пляж в чистоте, обеспечить санузлами, шезлонгами, - отметил аким Актау.

В начале следующего года, по словам Нурдаулета Килыбая, должно начаться строительство двух причалов в Актау. Для воплощения данных идей уже имеются желающие инвесторы.Также Нурдаулет Килыбай сообщил, что городской пляж у ресторана «Карвон» по принципу доверительного управления передан одной из местных компаний, которая выиграла конкурс.