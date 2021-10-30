«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Октября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 1008

Причалы появятся в Актау

Строительство причалов планируется за счёт инвесторов. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Фото из доступных источников
В начале следующего года, по словам Нурдаулета Килыбая, должно начаться строительство двух причалов в Актау. Для воплощения данных идей уже имеются желающие инвесторы.

- Они готовы построить причалы за свои средства и, тем самым, дальше там зарабатывать. Мы должны отходить от понятия «всё нужно строить за счёт бюджета». Бизнес должен построить, содержать, зарабатывать, и параллельно должны создаваться условия для наших жителей, - заявил аким Актау.


Также Нурдаулет Килыбай сообщил, что городской пляж у ресторана «Карвон» по принципу доверительного управления передан одной из местных компаний, которая выиграла конкурс.

- Их задача - создать условия для жителей Актау и гостей города, содержать пляж в чистоте, обеспечить санузлами, шезлонгами, - отметил аким Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сухов.
  • Жанар
  • Daulet201999
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:25
Цитата: Ingul
В последнее время появилось немало спонсоров.

С благословения Ёкимата, который в доли за подобную "самодеятельность спонсоров", взять хотя бы городской парк...


Также Нурдаулет Килыбай сообщил, что городской пляж у ресторана «Карвон» по принципу доверительного управления передан одной из местных компаний, которая выиграла конкурс.

За "богато" накрытым столом в одном из барыжных кабаков... money

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Дизель
  • Daulet201999
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:45
В последнее время появилось немало спонсоров.
Преподносится это как благотворительность.
Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Это еще один бизнес-проект.
Скоро к морю можно будет подойти только за плату.
Если это за где-то за городом, ради Бога, пусть стоят.
Прошлым летом мы уже наблюдали столпотворение на бесплатном куске берега моря у "солдатского пляжа".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика