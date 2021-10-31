Коровы на дорогах Актау: Водителей просят быть аккуратнее

- Они свободно пасутся на проезжей части. Уже не раз поднимался вопрос бродячей скотины на дорогах. Но, как видно, ДТП со смертельным исходом с участием животных никак не вразумит принять уже жёсткие меры, - жалуются жители жилого массива «Приморский».

Как говорят жители жилого массива «Приморский», домашний скот в районе наблюдают они нередко.Люди в очередной раз в ночь на 31 октября стали свидетелями, как коровы бродят по проезжей части и направляются по дороге в сторону посёлка Умирзак.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.