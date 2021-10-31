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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 351

Коровы на дорогах Актау: Водителей просят быть аккуратнее

Домашний скот сняли на дороге в районе «Солдатского пляжа».

Кадр видео
Как говорят жители жилого массива «Приморский», домашний скот в районе наблюдают они нередко.

Люди в очередной раз в ночь на 31 октября стали свидетелями, как коровы бродят по проезжей части и направляются по дороге в сторону посёлка Умирзак.

- Они свободно пасутся на проезжей части. Уже не раз поднимался вопрос бродячей скотины на дорогах. Но, как видно, ДТП со смертельным исходом с участием животных никак не вразумит принять уже жёсткие меры, - жалуются жители жилого массива «Приморский».


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.




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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:50
Похоже пора объявлять коров священными, как в Индии, поскольку власти не способны решить эту многолетнюю проблему. uhmylka
 
 

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