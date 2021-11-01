Унесённые морем: Отец спасённой девушки не может добиться справедливости в Актау

- Куда мне обращаться? Я хотел, чтобы виновных наказали. В итоге «крутили-вертели», то один в отпуске, то другой. Получается, что дело просто закрыли, и на этом всё, - задаётся вопросом Куаныш Битималиев.

В начале июля отец одной из девушек Куаныш Битималиев обратился с заявлением в управление полиции Актау. Позже следователь передал его участковому.В настоящий момент, по его словам, в отношении компании, которая занимается арендой досок для сапсёрфинга, ни административного, ни уголовного дела не заведено. Дело по этому факту, как сообщил участковый 1 микрорайона, закрыто.В результате Куаныш Битималиев в растерянности и не знает, какие действия предпринять в дальнейшем.Напомним, четыре девушки решили с утра 30 июня покататься на сапбордах, и их унесло в море.Как заявил тогда Куаныш Битималиев, компания должна была иметь метеосводку и запретить девушкам выход в море. На месте не было ни спасателя, ни наблюдателя. Девушкам самим пришлось обращаться в службу спасения по номеру 112 и просить о помощи.