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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 4175

Унесённые морем: Отец спасённой девушки не может добиться справедливости в Актау

Катание на сапбордах чуть не стало трагичным для четырёх девушек этим летом в Актау. Отец одной из спасённых девушек винит во всем компанию, которая занимается арендой досок для сапсёрфинга. На сегодня, по его словам, дело по данному факту закрыли.

Спасение девушек. Фото предоставили в ДЧС региона
В начале июля отец одной из девушек Куаныш Битималиев обратился с заявлением в управление полиции Актау. Позже следователь передал его участковому.

В настоящий момент, по его словам, в отношении компании, которая занимается арендой досок для сапсёрфинга, ни административного, ни уголовного дела не заведено. Дело по этому факту, как сообщил участковый 1 микрорайона, закрыто.

В результате Куаныш Битималиев в растерянности и не знает, какие действия предпринять в дальнейшем.

- Куда мне обращаться? Я хотел, чтобы виновных наказали. В итоге «крутили-вертели», то один в отпуске, то другой. Получается, что дело просто закрыли, и на этом всё, - задаётся вопросом Куаныш Битималиев.


Напомним, четыре девушки решили с утра 30 июня покататься на сапбордах, и их унесло в море.

Как заявил тогда Куаныш Битималиев, компания должна была иметь метеосводку и запретить девушкам выход в море. На месте не было ни спасателя, ни наблюдателя. Девушкам самим пришлось обращаться в службу спасения по номеру 112 и просить о помощи.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Kain-Livesy
 Coffee (Посетители) Сегодня, 17:06
Люди вокруг вечно винят в своих ошибках других.
Спасатель, конечно, должен быть рядом.

Но катание в море на чём либо это не шутки. Девушки, катавшиеся на сапбордах, совершеннолетние, должны иметь свою голову и стоило посмотреть прогноз погоды, а не рассчитывать на то, что раз владелец сапов разрешил выход в море, значит норм погода будет.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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  • Daulet201999
  • motor
 Око (Посетители) Сегодня, 15:51
Ну...согласна. Каспий ошибок не прощает. Вообще, насколько мне известно, инструктор должен сопровождать. Сами пользовались услугами сапсёрф, без инструктора ни разу не оказывались в море одни. Но и насильно нас в море никто не тащил. Ходили только ранним утром на рассвете в штиль. Видимо, шабашников уже развелось в городе, которых пора проряжать.

всё вижу
 
 

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