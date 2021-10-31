Коровы на дорогах Актау: Куда звонить с жалобами

Иллюстративное фото
Отгоном бродячего скота с октября этого года, как заверил Мурат Кубенов, занимаются работники ГКП «Акбота».
Для содержания скотины имеются два загона.
- При отлове бродячего скота устанавливается личность их хозяев. Ведутся разъяснительные работы вплоть до привлечения к административной ответственности и наложению штрафов. Работы ведутся совместно с санитарно-ветеринарной и полицейскими службами. Мы реагируем моментально, - сообщил директор ГКП «Акбота».
Увидев бродячий скот на территории Актау, просьба звонить по телефону: 8(702) 583-54-93.
Напомним, жители жилого массива «Приморский» нередко наблюдают домашний скот в районе «Солдатского пляжа».
Для содержания скотины имеются два загона.
- При отлове бродячего скота устанавливается личность их хозяев. Ведутся разъяснительные работы вплоть до привлечения к административной ответственности и наложению штрафов. Работы ведутся совместно с санитарно-ветеринарной и полицейскими службами. Мы реагируем моментально, - сообщил директор ГКП «Акбота».
Увидев бродячий скот на территории Актау, просьба звонить по телефону: 8(702) 583-54-93.
Напомним, жители жилого массива «Приморский» нередко наблюдают домашний скот в районе «Солдатского пляжа».