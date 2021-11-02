Аким Актау прокомментировал видеоролик из Африки с благодарностью за пластиковые тюльпаны

Фото из архива Lada.kz
На своей странице в Facebook аким Актау Нурдаулет Килыбай написал, что не знает, кто является автором данного видео.
- С утра мне на ватсап знакомые стали отправлять это видео. Ладно, если кому-то это нравится, это их дело, но здесь я вижу совершенно другую проблему. Полуголые мужчины, целующие фотографию с изображением мужчины, для подрастающего поколения это - «грязная» пропаганда, которая формирует неправильный пример. Здесь подтекст совершенно иной, - написал аким Актау.
Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором парни из Африки благодарят акима Актау Нурдаулета Килыбай за установленные в городе пластиковые тюльпаны.
- С утра мне на ватсап знакомые стали отправлять это видео. Ладно, если кому-то это нравится, это их дело, но здесь я вижу совершенно другую проблему. Полуголые мужчины, целующие фотографию с изображением мужчины, для подрастающего поколения это - «грязная» пропаганда, которая формирует неправильный пример. Здесь подтекст совершенно иной, - написал аким Актау.
Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором парни из Африки благодарят акима Актау Нурдаулета Килыбай за установленные в городе пластиковые тюльпаны.
Оставьте свой комментарий первым.