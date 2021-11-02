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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 460

Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки

В социальных сетях появилось видео, на котором парни из Африки благодарят акима Актау Нурдаулета Килыбай за установленные в городе пластиковые тюльпаны.

Кадр видео
На кадрах видео запечатлено, как несколько мужчин повторяют вслед за женским голосом: «Нурдаулет Килыбай, спасибо за тюльпаны». После чего один из них целует фотографию акима.



Напомним, в Актау напротив областного акимата установили искусственные тюльпаны.

Искусственные цветы вызвали бурю негодования от жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.

Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Тогда автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся тюльпаны, которые должны были транслировать слова.

Для справки: «Привет из Африки» можно заказать для любого человека через Instagram за чуть больше 20 тысяч тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Bandit (Посетители) Сегодня, 10:07
Қазақстаннан срочно кету керек сияқты... umnik
 
 

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