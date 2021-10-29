Аким Актау о пластиковых тюльпанах: «Если они не сделают обещанное, то пусть сворачиваются»

Фото из архива Lada.kz
По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Далее главе города презентовали эскиз цветочного поля.
- Изначально мне показали другой эскиз, там красиво было, но по факту мы видим, что происходит. На всю республику прославились. Поэтому, если они сделают обещанное, то хорошо, если же нет, то пусть сворачиваются и уходят. У нас перед ними никаких обязательств нет. Их расходы - их проблемы. Мы эту работу не приняли, не оплатили, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.
Напомним, в Актау напротив областного акимата установлены искусственные тюльпаны.
Искусственные растения вызвали бурю негодований от жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю, цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.
- Изначально мне показали другой эскиз, там красиво было, но по факту мы видим, что происходит. На всю республику прославились. Поэтому, если они сделают обещанное, то хорошо, если же нет, то пусть сворачиваются и уходят. У нас перед ними никаких обязательств нет. Их расходы - их проблемы. Мы эту работу не приняли, не оплатили, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.
Напомним, в Актау напротив областного акимата установлены искусственные тюльпаны.
Искусственные растения вызвали бурю негодований от жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю, цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.