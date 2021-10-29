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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 624

Аким Актау о пластиковых тюльпанах: «Если они не сделают обещанное, то пусть сворачиваются»

Аким Актау ответил на вопросы журналистов относительно проекта «Цветочное поле». Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили другой эскиз.

Фото из архива Lada.kz
По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Далее главе города презентовали эскиз цветочного поля.

- Изначально мне показали другой эскиз, там красиво было, но по факту мы видим, что происходит. На всю республику прославились. Поэтому, если они сделают обещанное, то хорошо, если же нет, то пусть сворачиваются и уходят. У нас перед ними никаких обязательств нет. Их расходы - их проблемы. Мы эту работу не приняли, не оплатили, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.



Напомним, в Актау напротив областного акимата установлены искусственные тюльпаны.

Искусственные растения вызвали бурю негодований от жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю, цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:49
Цитата: Фактор и Я
.в эту композицию ещё не достаёт самой фигуры танцора и отдельно яйца...

ТАК!, эти фигуры восседают в ёкимате... popa

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:58
Знаете как говорится...плохому танцору в первую очередь,что мешает??? Правильно...яйца....так и не исполнителей сея проекта компании из Алматы...да там бы сами "вандалы" ужаснулись и прослезились бы от такого убожества, что сотворили эти горе умельцы...в эту композицию ещё не достаёт самой фигуры танцора и отдельно яйца...
 
 

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