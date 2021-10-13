Вместо газона в Актау устанавливают пластиковое «Цветочное поле» за 15 миллионов бюджетных денег

Фото местной жительницы Назгуль
Работы по декоративному освещению, как сообщили в акимате, ведёт ТОО «Clover media group», с которыми Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договор 16 сентября этого года.
Площадь инсталляции «Цветочное поле» составит 200 квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 15 404 000 тенге.
В настоящее время ведутся работы, которые планируется завершить до 20 октября текущего года.
Напомним, активную работу по благоустройству сняла на фото сегодня вечером, 13 октября, местная жительница Назгуль.
Ранее в Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег.
Площадь инсталляции «Цветочное поле» составит 200 квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 15 404 000 тенге.
В настоящее время ведутся работы, которые планируется завершить до 20 октября текущего года.
Напомним, активную работу по благоустройству сняла на фото сегодня вечером, 13 октября, местная жительница Назгуль.
Ранее в Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег.