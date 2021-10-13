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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:57

Просмотров: 787

Вместо газона в Актау устанавливают пластиковое «Цветочное поле» за 15 миллионов бюджетных денег

Пластиковые цветы на газоне площади «Ынтымак» чиновники назвали декоративным освещением «Цветочное поле».

Фото местной жительницы Назгуль
Работы по декоративному освещению, как сообщили в акимате, ведёт ТОО «Clover media group», с которыми Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договор 16 сентября этого года.

Площадь инсталляции «Цветочное поле» составит 200 квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 15 404 000 тенге.

В настоящее время ведутся работы, которые планируется завершить до 20 октября текущего года.

Напомним, активную работу по благоустройству сняла на фото сегодня вечером, 13 октября, местная жительница Назгуль.

Ранее в Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 23:25
Круто, сразу отчитаются наверх, что в рамках нацроекта "Зеленый Казахстан" уже освоили 15 миллионов! Премии, наверное, за это получат немалые, прямо не нарадуюсь за наших бастыков безголовых. Они думают, что мы с вами останемся в этой безжизненной пустыне жить, а они со своими детками успеют сбежать куда подальше... Никто никуда не убежит, Он вам не яшка, достанет везде...
 
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  • tolk
  • Tankushka
 Valderrama (Посетители) Вчера, 22:05
Искусственная страна...
 
 

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