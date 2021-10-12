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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 3083

Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег

Инсталляцию декоративного освещения «Звёздное небо» установили в 12 микрорайоне от флагштока до памятника Тобаниязу.

Кадр видео
В Актау установили инсталляцию декоративного освещения «Звёздное небо» длиной 50 метров.



Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.

На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установке устройства декоративного светодиодного освещения «Звёздное небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.

Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег


По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.

Напомним, в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».



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Комментарии ( 15 )

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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 20:42
У нас в 12-ом до сих пор нет горячей воды и отопления. Люди простужаются в холодных квартирах. А звёздное небо конечно важнее.
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 20:37
Из облакимата, наверное, хорошо смотрится.
Видно обе инсталяции

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:33
Цитата: Космос
Ну, понятно кому это нужно - тому, кто выделил эти 43 млна ;)

Народ!, до Нового года ещё далеко, а пилить бюджетные деньги уже хочется!... sila

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • cas277cas
  • Дизель
 Око (Посетители) Сегодня, 19:38
Звездное небо очень "гармонирует" с искусственным безобразным низкого качества газоном и отвратительно воткнутыми штыками похожими чем-то на тюльпаны.

всё вижу
 
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KazAzot-738 (Посетители) Сегодня, 19:37
Ohotnik,
это без НДС 38 лям
а с НДС 43.
 
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  • Око
  • Дизель
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:27
Ну, понятно кому это нужно - тому, кто выделил эти 43 млна ;)
Кстати, обратите внимание, на том газоне, где были воткнуты бумажные кладбищенские цветы теперь опять собирают какую-то хрень типа электрических цветов. Кто просил, кому нужно???
 
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  • Космос
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:54
Что-то не пойму, у нас тендер на повышение? Как так, в бюджете предусмотрено 38 млн., а договор на 43? А почему больше ни кто не запросил? можно и 430 млн объявить если на повышение
 
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  • Феникс
  • Космос
  • kostya_aktau
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:49
Это называется - Пир во время чумы
 
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  • TU-154
  • Космос
  • Дизель
 Феникс (Посетители) Сегодня, 17:46
Это очень жизненно важный вопрос для всего населения нашего региона! По этому, просьба, кого волнуют другие НЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ И ПУСТЯКОВЫЕ ВОПРОСЫ по обеспечению бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, не беспокоить городской отдел ЖКХ дурацкими вопросами и просьбами! Средств на решение проблем нет и не будет, всё отдали на "Тили-тили, Трали-вали" или другими словами на инсталляции!
 
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  • TU-154
  • Космос
  • kostya_aktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:33
Я догадываюсь кому это нужно.
Народу точно не нужно.
 
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