Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инсталляцию «Звёздное небо» за 43 миллиона бюджетных денег

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В Актау установили инсталляцию декоративного освещения «Звёздное небо» длиной 50 метров.
Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установке устройства декоративного светодиодного освещения «Звёздное небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.
По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Напомним, в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».
Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установке устройства декоративного светодиодного освещения «Звёздное небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.
По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учётом НДС.
Напомним, в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».