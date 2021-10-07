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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:53

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В Актау начаты работы по установке декоративного освещения

В Актау установят инсталляции декоративного освещения «Звездное небо», «Цветочное поле» и другие. Об этом сообщает городской акимат.

Фото пресс-службы ведомства
По данным городской администрации, заключен договор с ТОО «Clover media group» на проведение работ по декоративному освещению Актау.

В Актау начаты работы по установке декоративного освещения


- Подрядная организация на основании договора установит инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» длиной 50 метров в направлении от флагштока в 12 микрорайоне до памятника «Тобаниязу». Также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, - сообщает акимат Актау.

По данным акимата, в городе будут установлены декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».

В Актау начаты работы по установке декоративного освещения


- В настоящее время начаты соответствующие работы. Данные работы планируется полностью завершить в ноябре текущего года, - отметили в пресс-службе акимата Актау.

Сколько на эти цели будет затрачено средств, не сообщается.



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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:40
Цветочное поле в вечернее время это конечно красиво. А днем там должны быть высажены живые цветы, а не те искусственные, похожие на украшенные могилки. Не хлебом единым жив человек. Пусть украшают. Проблемы никогда не кончаются, красота тоже глаз радует. Но хотелось бы все-таки больше живых цветников по городу. А для этого нужны не только выделенные денежные средства, но и знающий человек, разбирающийся в растениях, нужно желание со стороны руководства города, сделать так, чтобы город был одним из красивейших городов Казахстана. Ведь посмотрите какой красивейший спуск от памятника Шевченко был, здесь было посажено такое разнообразие цветов и растений-все загубили, а ведь это дорога ведет на скальную тропу для горожан, туристов и гостей города. А круглая клумба с лежащей на ней каменной женщиной напротив 42 магазина. Раньше на ней был посажен цветущий коврик (портулак), до чего красиво было, все лето цвел разноцветными цветами, густо и каждое лето. Цветник заброшен уже несколько лет. Только банки металлические и сухая трава украшает его. Начните украшать не только центр города, а и его дальние уголки. Восстановите старые цветники и клумбы. Вдохните жизнь в заброшенные места.
 
-1
  • leo529
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:34
Пешеходы до сих пор не все не освещены, нету общественных туалетов , не хватает лавочек, дохнут деревья! Я против траты денег на не пойми что!
 
-1
  • leo529
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  • bekenova
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  • watlow
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:00
Пир во время чумы.
Что у нас более насущных проблем нет?
Или, как говорил один киногерой, деньги в кармане ляшку жгут?
Вместо этих "потемкинских деревень" тратили бы народные деньги на насущные проблемы.
 
 

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