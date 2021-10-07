В Актау начаты работы по установке декоративного освещения

По данным городской администрации, заключен договор с ТОО «Clover media group» на проведение работ по декоративному освещению Актау.- Подрядная организация на основании договора установит инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» длиной 50 метров в направлении от флагштока в 12 микрорайоне до памятника «Тобаниязу». Также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, - сообщает акимат Актау.По данным акимата, в городе будут установлены декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».- В настоящее время начаты соответствующие работы. Данные работы планируется полностью завершить в ноябре текущего года, - отметили в пресс-службе акимата Актау.Сколько на эти цели будет затрачено средств, не сообщается.