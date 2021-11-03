То ли люди, то ли звери! Вандалы разломали новые скамейки в парке Актау

По мнению чиновников, коммунальные службы не успевают ремонтировать скамейки.- Буквально три дня назад в парке «Акбота» были отремонтированы скамейки с металлическим каркасом, но уже сегодня рабочим пришлось вновь их делать. Сломаны даже не деревянные изделия, люди ломают металлические основания. В городе таких вандалов много. Мы стараемся делать для людей и просим не ломать изделия, – сообщили в акимате Актау.