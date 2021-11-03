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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 733

То ли люди, то ли звери! Вандалы разломали новые скамейки в парке Актау

Горожане продолжают ломать скамейки в парке «Акбота». Об этом сообщили в городском акимате.

Фото акимата Актау
По мнению чиновников, коммунальные службы не успевают ремонтировать скамейки.

- Буквально три дня назад в парке «Акбота» были отремонтированы скамейки с металлическим каркасом, но уже сегодня рабочим пришлось вновь их делать. Сломаны даже не деревянные изделия, люди ломают металлические основания. В городе таких вандалов много. Мы стараемся делать для людей и просим не ломать изделия, – сообщили в акимате Актау.

То ли люди, то ли звери! Вандалы разломали новые скамейки в парке Актау

То ли люди, то ли звери! Вандалы разломали новые скамейки в парке Актау



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Комментарии ( 6 )

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  • Галина63
 Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 15:02
Не надо ничего строить ни..чё..го.
 
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  • Ирон
  • Галина63
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:35
Я вот только одного не могу понять...у нас сам город в красной зоне имеется ввиду по наличию правоохранительных органов,а перед их носом в наглую и уже давно судя по последствиям постоянных варварских разрушений в открытую орудуют банды вандалов депрессивные элементы ввиде наркоманов и отбитых на всю голову дебилоидов,а как же пресловутые военизированные патрули правопорядка??? Где они вообще курсируют??? Или они созданы также чисто для отчётности да для галки....
 
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  • 618965450
  • Coffee
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:20
Народ у нас просто такой.сломать да без проблем а вот сделать что то или дерево посадить хрен там.даже зверски назвать немогу.звери не ломают нечего .дикари варвары
 
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  • Галина63
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:12
Такие же вандалы ломают детские площадки во дворах.
Если честно, то надо ужесточать законы и будет счастье всем.
 
-1
  • Ирон
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  • Галина63
 Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:53
Кто назвал это парком?

Сломали и сломали.
 
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  • Галина63
 diger (Посетители) Сегодня, 13:51
Камеры, полиция, деньги, не работает...
 
 

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