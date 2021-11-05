Впервые в селе Мунайшы появилась служба Скорой помощи

Фото пресс-службы акима Каракиянского района

В селе Мунайшы проживает больше 6 тысяч жителей. Прежде жителей села и прилегающего к нему населенного пункта обслуживала станция поселка Жетыбай.



- Теперь этот вопрос решен. Вновь открывшейся службе Скорой помощи было предоставлено здание в центре села. Выделены специальный автомобиль, медицинское оборудование и медикаменты. Будут работать три бригады. В каждой есть фельдшер, диспетчер и водитель, - сказал Болат Бекмурзаев, аким села Мунайшы.