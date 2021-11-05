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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Битва за кошельки потребителей! ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» обвиняет «МАЭК-Казатомпром» в неисполнении решения суда

Руководитель филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Гульжан Алимбаева заявила о том, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» злостно игнорирует определение суда от 22 октября 2021 года об обязательном исполнении в полном объеме договорных обязательств.

Иллюстративное фото из открытых источников
Гульжан Алимбаева сообщила, специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области по гражданскому делу №4712-21-00-2/2034 определением суда от 22 октября 2021 года в целях обеспечения иска обязал ТОО «МАЭК-Казатомпром» исполнять в полном объеме договорные обязательства перед филиалом ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

- Поданное «МАЭКом» заявление об отмене указанного обеспечения иска 1 ноября 2021года было оставлено судом без удовлетворения. Но, несмотря на то, что судебный акт об обеспечении иска приведен к немедленному исполнению, ТОО «МАЭК-Казатомпром» злостно игнорирует и определение суда, и нормы пункта 3 статьи 161 Гражданского процессуального кодекса, согласно которому подача частной жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения, и всячески уклоняется от исполнения обязательств, возложенных судом. В этой связи ТОО «AllianceEnergoSnab» вынуждено было обратиться в департамент юстиции Мангистауской области с требованием о возбуждении государственным судебным исполнителем исполнительного производства в отношении ТОО «МАЭК-Казатомпром» и привлечении должностных лиц «МАЭКа» к админитративной ответственности, предусмотренной статьей 669 административного кодекса, - сказала Гульжан Алимбаева.

Гульжан Алимбаева также рассказала, что ей стало известно о наличии поддельных соглашений между ТОО «Мангыстау Жарык» и неким Демченко К.А., который выдает себя за директора ТОО «AllianceEnergoSnab», однако в трудовых отношениях с указанным ТОО не состоит.

- В настоящее время подано заявление в правоохранительные органы о привлечении Демченко К.А. к уголовной ответственности по статье «мошенничество», а впоследствии с указанного гражданина в судебном порядке будут взысканы все убытки ТОО «AllianceEnergoSnab», возникшие вследствие его незаконных действий. Между тем, компания ТОО «Мангыстау Жарык», будучи прекрасно осведомленной, кто является законным директором ТОО «AllianceEnergoSnab», не проверив полномочия гражданина Демченко К.А., заключает сомнительные соглашения, распространяет заведомо ложную информацию о банкротстве ТОО «AllianceEnergoSnab» и при этом в ускоренном порядке требует от хозяйствующих субъектов областного центра срочного перезаключения договоров на электроснабжение с их компанией, угрожая отключением объектов бизнеса от энергоснабжения, - говорит Гульжан Алимбаева.

Руководитель филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» убедительно просит розничных потребителей Актау и Мунайлинского района не принимать во внимание распространяемую ТОО «Мангыстау Жарык» информацию.

- ТОО «AllianceEnergoSnab» является действующим юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в рамках норм действующего законодательства, имеет законно назначенного директора, а ответственность за преднамеренно созданную информационную неразбериху, распространение заведомо ложной информации и искусственно создаваемый хаос, приведшие к социальному напряжению населения Актау и Мунайлинского района, полностью возлагается на ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «Мангыстау Жарык», - отметила Гульжан Алимбаева.

Напомним, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» продолжит обслуживать население Актау и Мунайлинского района


Алия Шулембай



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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:41
Пригласи гостя к себе домой ночевать и на второй день гость начинает наглеть!
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 10:23
Знаете во всей этой запутанной и туманной истории с прокладкой ТООшки "Allianceenergosnab"то в лице её руководителя они являются злостными нарушителями по неисполнению обязательств перед АО МАЭК, а именно как рьяно утверждает сам МАЭК то ТОО "Allianceenergosnab" задолжала им чуть ли не 3 миллиарда тенге и где после этого всего подтверждение??? Если данная мадам так легко выиграла суды перед самим МАЭКом??? Выходит значит,что сам МАЭК вносит заведомо ложную информацию??? Прямо очередной бермудский треугольник какой-то образовался...
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:20
Гульжан Алимбаева! А у народа вы спросить не хотите нужны ли вы ему? Хотят ли люди с вашей бессовестной организацией работать? Я например не хочу. Я не хочу, чтобы лезли в мой карман, начисляли мне по нескольку месяцев подряд по 70 кВт за ОДН. Я не хочу, чтобы мне в жировке ставили расценки как юр. лицу, коим я не являюсь и я их оплачиваю, потому, что некуда деваться. До вас не достучаться. Я не хочу, чтобы мне ОДН ни с того, ни с чего умножали на 3 и выставляли эти цифры нагло. Я не хочу, чтобы вы оставались "у руля" как берущие ни за что деньги. УХОДИТЕ!!!
 
 

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