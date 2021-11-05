Мальчик из Актау принял участие в российском шоу талантов

Продюсеры шоу «Вундеркинды» нашли Дени Аккушимова в Инстаграмм. Там юный житель Актау публикует видео своих танцев. Летом участнику группы «Шадвал» позвонили с российского телеканала и пригласили принять участие в шоу.- Мы заполнили анкету и через две недели прилетели в Москву. Нас встретили и сопровождали работники шоу «Вундеркинды», а 29 октября впуск программы был опубликован в Youtube, – рассказала мама Дени Аккушимова.Сам Дени Аккушимов рассказал, что задача участников заключалась в том, чтобы скрыть свой талант. А звездные гости должны были отгадать, чем занимается участник. В случае проигрыша судей юный талант выигрывает деньги в копилку команды.- Участие в шоу такого масштаба для меня было невероятным опытом. Волнение появилось, когда я увидел приглашенных гостей, Ларису Долину и Артура Бабич. Они, кстати, не отгадали, с каким номером я приехал. Думали, что я пою на корейском языке. Они очень удивились, когда я вышел танцевать лезгинку. В итоге я выиграл 20 тысяч рублей в копилку команды. После того, как сумму разделили, каждый из 10 участников получил по 20 тысяч рублей, а я еще и самокат. Теперь я хочу попасть на всероссийский конкурс «Синяя птица», - рассказал Дени Аккушимов.