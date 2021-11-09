Акимат Актау не смог ответить на вопрос об оплате населением счетов за электроэнергию

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В связи со сложившейся ситуацией на рынке поставки услуг по электроэнергии жители Актау обеспокоились получением счетов от двух компаний - ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Мангыстау Жарык».
Редакция Lada.kz сделала запрос в акимат Актау, прокуратуру города и области. В запросе журналисты просили чиновников разъяснить ситуацию и ответить на вопрос «Какая же компания имеет законное право выставлять счета за электроэнергию и получать оплату от потребителей».
- Просим Вас разъяснить ситуацию, сложившуюся на рынке поставки услуг по электроэнергии в Актау. В связи с обоюдными претензиями поставщиков услуг - ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «Альянс энерго снаб» друг к другу, а также судебными разбирательствами между ними, потребители не понимают, кто в итоге имеет законное право выставлять счета за электроэнергию и получать оплату от потребителей с августа 2021 года по сегодняшний день. Просим дать разъяснение, чтобы потребителям не попасть в ситуацию двойного начисления за потреблённые энергоресурсы, - говорится в запросе.
Акимат Актау не смог ответить на вопрос, кому жители Актау должны оплачивать счета, сославшись на некомпетенцию. Редакция ожидает официальный ответ от прокуратуры Актау и Мангистауской области.
Ранее руководитель филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Гульжан Алимбаева заявила о том, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» злостно игнорирует определение суда от 22 октября 2021 года об обязательном исполнении в полном объеме договорных обязательств.
Напомним, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что энергоснабжающие организации пришли к соглашению о том, что реализацию электрической энергии для бытовых потребителей г.Актау и Мунайлинского района продолжит осуществлять ТОО «AllianceEnergoSnab».
Бытовым потребителям рекомендуем осуществлять оплату потребления электроэнергии за сентябрь, октябрь и до конца текущего года в ТОО «AllianceEnergoSnab» и его филиал «AllianceEnergoSnab-Aktau» (далее вместе – «Альянс»). В то же время юридические лица вправе заключать договоры с любыми энергоснабжающими организациями, имеющими соответствующую лицензию, в регионе их более пяти.
Редакция Lada.kz сделала запрос в акимат Актау, прокуратуру города и области. В запросе журналисты просили чиновников разъяснить ситуацию и ответить на вопрос «Какая же компания имеет законное право выставлять счета за электроэнергию и получать оплату от потребителей».
- Просим Вас разъяснить ситуацию, сложившуюся на рынке поставки услуг по электроэнергии в Актау. В связи с обоюдными претензиями поставщиков услуг - ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «Альянс энерго снаб» друг к другу, а также судебными разбирательствами между ними, потребители не понимают, кто в итоге имеет законное право выставлять счета за электроэнергию и получать оплату от потребителей с августа 2021 года по сегодняшний день. Просим дать разъяснение, чтобы потребителям не попасть в ситуацию двойного начисления за потреблённые энергоресурсы, - говорится в запросе.
Акимат Актау не смог ответить на вопрос, кому жители Актау должны оплачивать счета, сославшись на некомпетенцию. Редакция ожидает официальный ответ от прокуратуры Актау и Мангистауской области.
Ранее руководитель филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Гульжан Алимбаева заявила о том, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» злостно игнорирует определение суда от 22 октября 2021 года об обязательном исполнении в полном объеме договорных обязательств.
Напомним, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что энергоснабжающие организации пришли к соглашению о том, что реализацию электрической энергии для бытовых потребителей г.Актау и Мунайлинского района продолжит осуществлять ТОО «AllianceEnergoSnab».
Бытовым потребителям рекомендуем осуществлять оплату потребления электроэнергии за сентябрь, октябрь и до конца текущего года в ТОО «AllianceEnergoSnab» и его филиал «AllianceEnergoSnab-Aktau» (далее вместе – «Альянс»). В то же время юридические лица вправе заключать договоры с любыми энергоснабжающими организациями, имеющими соответствующую лицензию, в регионе их более пяти.