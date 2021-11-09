В Актау 11 ноября включат сирены

Фото из архива Lada.kz
Электросирены будут включаться 11 ноября в 10:00 в рамках проводимых командно-штабных учений «Қыс-2021».
Жителей просят не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами, - сообщили в департаменте.
Напомним, республиканские командно-штабные учения «Зима-2021» пройдут 11 и 12 ноября в Актау.
Жителей просят не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами, - сообщили в департаменте.
Напомним, республиканские командно-штабные учения «Зима-2021» пройдут 11 и 12 ноября в Актау.
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