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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 3779

Медики готовы приостановить работу в Актау

Работники станции скорой помощи в Актау требуют повысить заработную плату.

Кадр видео
С видеообращением к своему руководителю и акиму области Нурлану Ногаеву выступили сегодня, 10 ноября, сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи.

- Мы несколько раз обращались к руководству с требованиями повысить нашу зарплату и увеличить число бригад и фельдшеров. Однако наши просьбы не выполнены на сегодня, нас «кормят завтраками». Всем известно, что подорожал газ, свет и прочее. Среди нас есть те, кто выплачивает ипотеки. Мы выживаем на 100 тысяч тенге. Этот вопрос мы поднимаем ежемесячно, и не только мы. Аналогичная ситуация в Жанаозене и в Бейнеу, - говорится в видео.


Как заявили медики, если их требования не выполнят в течение трех-четырех дней, то, в противном случае, они приостановят работу.




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Комментарии ( 5 )

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  • Orion
 alixah (Посетители) Сегодня, 19:04
Всё верно, пусть поднимают зарплату, завтраки себе оставят.
 
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  • Daulet201999
  • Orion
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:03
Обоеми руками за!
Если правительство рисует среднюю зарплату в 250.000тг , то и платите госслужащим не ниже средней!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Daulet201999
  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:52
Работники станции скорой помощи в Актау требуют повысить заработную плату.

Попёрло!, вслед за нефтяниками, кто следующие?!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • Дизель
  • tolk
  • alixah
  • Daulet201999
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:43
Деньги истратили на пластмассовые тюльпаны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
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  • Daulet201999
 555777 (Посетители) Сегодня, 17:47
правильно, я вас поддерживаю!
 
 

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