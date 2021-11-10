Медики готовы приостановить работу в Актау

- Мы несколько раз обращались к руководству с требованиями повысить нашу зарплату и увеличить число бригад и фельдшеров. Однако наши просьбы не выполнены на сегодня, нас «кормят завтраками». Всем известно, что подорожал газ, свет и прочее. Среди нас есть те, кто выплачивает ипотеки. Мы выживаем на 100 тысяч тенге. Этот вопрос мы поднимаем ежемесячно, и не только мы. Аналогичная ситуация в Жанаозене и в Бейнеу, - говорится в видео.

С видеообращением к своему руководителю и акиму области Нурлану Ногаеву выступили сегодня, 10 ноября, сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи.Как заявили медики, если их требования не выполнят в течение трех-четырех дней, то, в противном случае, они приостановят работу.