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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 1474

Вакцинация школьников в Актау: Вопросы здравоохранению Мангистау

Выступление министра здравоохранения Алексея Цоя о вакцинации учащихся школ вызвало ряд вопросов у граждан.

Фото из доступных источников
Редакция адресует вопросы родителей в областное управление здравоохранения.

1) Сколько доз необходимо будет ввести и с каким интервалом?

2) Ранее сообщалось, что важнейшим условием во время перевозки и хранения вакцины необходимо соблюдать температурный режим от -70 до -85 °C. И лишь за пять дней до применения разрешается хранить препарат в холодильных камерах при температуре от - 25 до - 15 °C. Как будет решаться этот вопрос в условиях школ?

3) Что будет являться медицинским отводом и как его получить?

4) Какие побочные действия могут развиться после вакцинации?

5) Как будет оформляться разрешение родителей или его представителей на вакцинацию ребенка?

6) Будет ли возможность выбора другой вакцины кроме Pfizer?

7) Почему принято решение применения для детей именно этой вакцины?

Pfizer - это вакцина, совместно разработанная США и Германией. Информационный бюллетень можно посмотреть здесь.

Напомним, о вакцинации школьников сообщил Алексей Цой на заседании правительства.



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • babe
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Армани (Посетители) Сегодня, 12:03
Pinochet,
Кто не будет вакцинирован, просто их не впустят в школу хотя об этом официально не скажут
 
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  • HalatHalatuHalat
  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:57
Цитата: Kain-Livesy
вот вам еще вопрос: будет ли министерство здравоохранения выплачивать компенсации тем, у кого проявятся побочные реакции на данную вакцину?

на этот вопрос, к сожалению, ответ известен.
отказ от всех претензий они заставляют подписывать в расписке.

и да, я почему то уверен, что будут колоть не спрашивая родителей.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:49
Цитата: Pinochet
самый главный вопрос забыли - что будет с теми детьми, чьи родители или представители откажутся от вакцинации своего ребенка?
да, этот вопрос надо было на первое место поставить.

вот вам еще вопрос: будет ли министерство здравоохранения выплачивать компенсации тем, у кого проявятся побочные реакции на данную вакцину?

А на 6 вопрос даже я могу ответить - на данный момент не существует вакцины, кроме Пфайзер, которую бы разрешили применять на детях. И даже Пфайзер только с 12 лет разрешена.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • babe
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:43
Кари,
И смогут ли они перенести его angry
 
-1
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  • Ну Ну
 Кари (Посетители) Сегодня, 09:33
Страшно представить как перенесут дети данную вакцину
 
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  • HalatHalatuHalat
  • watlow
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  • Армани
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:29
самый главный вопрос забыли - что будет с теми детьми, чьи родители или представители откажутся от вакцинации своего ребенка?
 
 

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