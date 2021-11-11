Вакцинация школьников в Актау: Вопросы здравоохранению Мангистау

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Редакция адресует вопросы родителей в областное управление здравоохранения.
1) Сколько доз необходимо будет ввести и с каким интервалом?
2) Ранее сообщалось, что важнейшим условием во время перевозки и хранения вакцины необходимо соблюдать температурный режим от -70 до -85 °C. И лишь за пять дней до применения разрешается хранить препарат в холодильных камерах при температуре от - 25 до - 15 °C. Как будет решаться этот вопрос в условиях школ?
3) Что будет являться медицинским отводом и как его получить?
4) Какие побочные действия могут развиться после вакцинации?
5) Как будет оформляться разрешение родителей или его представителей на вакцинацию ребенка?
6) Будет ли возможность выбора другой вакцины кроме Pfizer?
7) Почему принято решение применения для детей именно этой вакцины?
Pfizer - это вакцина, совместно разработанная США и Германией. Информационный бюллетень можно посмотреть здесь.
Напомним, о вакцинации школьников сообщил Алексей Цой на заседании правительства.
1) Сколько доз необходимо будет ввести и с каким интервалом?
2) Ранее сообщалось, что важнейшим условием во время перевозки и хранения вакцины необходимо соблюдать температурный режим от -70 до -85 °C. И лишь за пять дней до применения разрешается хранить препарат в холодильных камерах при температуре от - 25 до - 15 °C. Как будет решаться этот вопрос в условиях школ?
3) Что будет являться медицинским отводом и как его получить?
4) Какие побочные действия могут развиться после вакцинации?
5) Как будет оформляться разрешение родителей или его представителей на вакцинацию ребенка?
6) Будет ли возможность выбора другой вакцины кроме Pfizer?
7) Почему принято решение применения для детей именно этой вакцины?
Pfizer - это вакцина, совместно разработанная США и Германией. Информационный бюллетень можно посмотреть здесь.
Напомним, о вакцинации школьников сообщил Алексей Цой на заседании правительства.