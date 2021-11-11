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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 419

С ветерком за бюджетные деньги! Акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей более 243 миллионов тенге

Коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» опубликовало информацию о конкурсе на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Власти Мангистау готовы заплатить 243 360 000 тенге за данную услугу. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из открытых источников
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило тендер на транспортные услуги (аренда автотранспорта) по обеспечению служебными автомобилями руководителей местных исполнительных органов.

С ветерком за бюджетные деньги! Акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей более 243 миллионов тенге


- Наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 243 360 000 тенге, - говорится в описании лота.

Приём заявок на участие в конкурсе начнется 17 ноября 2021 года и завершится 2 декабря в 18:05.



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Комментарии ( 1 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 17:31
пешком ходить за такую работу, смотреть на тюльпаны
 
 

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