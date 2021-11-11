С ветерком за бюджетные деньги! Акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей более 243 миллионов тенге

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На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило тендер на транспортные услуги (аренда автотранспорта) по обеспечению служебными автомобилями руководителей местных исполнительных органов.
- Наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 243 360 000 тенге, - говорится в описании лота.
Приём заявок на участие в конкурсе начнется 17 ноября 2021 года и завершится 2 декабря в 18:05.
- Наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 243 360 000 тенге, - говорится в описании лота.
Приём заявок на участие в конкурсе начнется 17 ноября 2021 года и завершится 2 декабря в 18:05.