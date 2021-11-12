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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:46

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Акимат Актау прокомментировал жалобу горожан на мусор и бродячих собак на городском кладбище

Вывоз мусора с кладбища осуществляется раз в неделю по пятницам. Также сегодня, 12 ноября, будет произведен отлов бродячих собак, сообщили в городской администрации.

Мусор вывезен. Фото пресс-службы ведомства
По данным акимата Актау, в этом году содержанием кладбища занимается ГКП «Акбота».

- В апреле текущего года был проведен ремонт трубопровода и до 15 октября подавалась вода для полива зеленых насаждений. Вывоз мусора с кладбища осуществляется раз в неделю по пятницам. По поводу бродячих собак, то сотрудники ГКП «Акбота» обратились с заявкой в городскую ветеринарную станцию, и сегодня, 12 ноября, будет произведен отлов, - сообщили в акимате Актау.

Ранее в редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на мусор и бродячих собак на кладбище. По их словам, собаки ходят стаями, лают и пугают проходящих мимо людей. Жители также пожаловались, что на городском кладбище не осуществляется регулярный вывоз мусора, а многие надгробия разорены и приведены в негодность стаями собак, которые поселились на кладбище.



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