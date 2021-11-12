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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 777

Рост больных коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Мангистау

Небольшое увеличение больных COVID-19 зафиксировано в Мангистауской области за неделю. Охват населения вакцинацией составил 44,6%. Это самый низкий показатель в Казахстане. Об этом сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

фото из открытых источников
По данным санитарного врача региона, за последнюю неделю в Мангистауской области зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, на прошлой неделе было 42.

- Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации, где регистрируется до 40 тысяч случаев в сутки и умирает больше 1200 человек, мы должны быть более ответственны. Мы видим, что на многих объектах люди проходят без «Ашыка», и в это время люди, имеющие «желтый» или «красный» статусы, могут свободно заражать население. Из общего количества больных 17% сегодня составляют пенсионеры. К большому сожалению, с показателем 44,6% мы находимся на очень нехорошем, последнем месте, по охвату вакцинацией. Самые низкие показатели зафиксированы в Мунайлинском районе и Жанаозене. Такое отношение уже завтра может способствовать росту коронавирусной инфекции среди жителей области, - сказал Газиз Надуев.

По словам главного санитарного врача региона, ситуацию усугубляет похолодание и простудные заболевания.

- Мы призываем всех на сегодняшний день соблюдать все противоэпидемические мероприятия, такие как: социальное дистанцирование, сохранение масочного режима в общественных местах, тем более, в сезон гриппа и ОРВИ. Нас настораживает факт роста количества острых респираторной вирусных инфекций. Если у нас было в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 12 787 случаев, то на сегодняшний день зарегистрировано 18493 случая, что говорит о росте в 1,4 раза. Ослабление нашего организма к обычным вирусным инфекциям может привести к более быстрому заражению коронавирусной инфекцией. К сожалению, уже сегодня 71% больных с коронавирусом - это люди, у которых есть клинические признаки данного заболевания. Мы считаем, что сказывается похолодание и заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями, - отметил Газиз Надуев.

На сегодняшний день, по данным главного санврача области, из завезенных в регион 120 тысяч доз российской вакцины «Гриппол» 96 891 житель области получил прививку от гриппа. Это 80% из числа тех, кому она положена бесплатно.

В реанимациях области остаются 10 пациентов с коронавирусной инфекцией, все они в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ.



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