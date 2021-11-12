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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 1853

Назначен заместитель акима Мангистауской области

Заместителем акима Мангистауской области назначен Алимухаммед Куттумуратулы. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области.
Кандидатуру нового заместителя акима Мангистау согласовали с администрацией Президента.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе.

С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.

С 2012 по 2016 годы занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.
В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.

В июле 2018 года назначен на должность акима г. Атырау, где трудился до 14 января 2020 года.

С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО «Жаикмунай».

Глава региона представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд конкретных задач, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:09
мне одному кажется что господин первый зам. очень похож на обласного начальника? hypnosis
 
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  • arelav_74
 DiDa (Посетители) Сегодня, 13:59
А говорили же ведь, что в Казахстане нет "командной системы". На бумаге мы на планете всех быстрее и первые, а на деле......
 
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  • nazarbayevskii
  • arelav_74
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:41
Своих собирает
 
 

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