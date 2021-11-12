Назначен заместитель акима Мангистауской области

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области.

Кандидатуру нового заместителя акима Мангистау согласовали с администрацией Президента.



Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе.



С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.



С 2012 по 2016 годы занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.

В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.



В июле 2018 года назначен на должность акима г. Атырау, где трудился до 14 января 2020 года.



С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО «Жаикмунай».



Глава региона представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд конкретных задач, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области.