«Школы заминировали» в Актау: Полиция ищет автора фейка

Фото из архива Lada.kz
Сообщение от неизвестного отправителя местный житель получил в социальной сети 13 ноября. После автор сообщения удалил их. Мужчине удалось сделать скриншот.
В сообщении неизвестного говорится, что якобы несколько школ заминированы.
В департаменте полиции региона сообщили, что данная информация является недостоверной. Правоохранители проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает автора сообщения.
В городском акимате также подтвердили тот факт, что это фейк. Там сообщили, что школы работают в штатном режиме.
В сообщении неизвестного говорится, что якобы несколько школ заминированы.
- Требую выкуп в размере 2 миллионов тенге, - указано в послании неизвестного.
В департаменте полиции региона сообщили, что данная информация является недостоверной. Правоохранители проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает автора сообщения.
В городском акимате также подтвердили тот факт, что это фейк. Там сообщили, что школы работают в штатном режиме.