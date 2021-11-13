«Школы заминировали» в Актау: Полиция ищет автора фейка

- Требую выкуп в размере 2 миллионов тенге, - указано в послании неизвестного.

Сообщение от неизвестного отправителя местный житель получил в социальной сети 13 ноября. После автор сообщения удалил их. Мужчине удалось сделать скриншот.В сообщении неизвестного говорится, что якобы несколько школ заминированы.Правоохранители проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили. Полиция разыскивает автора сообщения.В городском акимате также подтвердили тот факт, что это фейк. Там сообщили, что школы работают в штатном режиме.