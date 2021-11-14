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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:16

Просмотров: 126

Курятник с крыши высотки в Актау перевезли на дачу

Владельцу курятника на крыше десятиэтажки пришлось временно попрощаться со своим хозяйством.

Фото Рашида Исмагилова
Хозяин курятника и крольчатника на крыше дома №34 в 12 микрорайоне сам по себе застенчив, говорит его жена Карлыгаш. Он постеснялся просить помощь у горожан.

В то же время актаусцы от чистого сердца решили ему помочь. В редакцию неоднократно поступают звонки по сегодняшний день.

По словам Карлыгаш, пять кур, петуха и семерых кроликов держать в однокомнатной квартире они не смогут. Их перевезли в СОТ «Химик» к своим дальним знакомым.

Старший сын Руслана посоветовал выставить живность на продажу на сайте объявлений, но родители пока не намерены этого делать.

- Нам предложили землю в районе завода ХГМЗ, но поймите, у нас нет машины. Это каждый день нужно ездить и кормить их. Если бы это было рядом - другое дело, - объяснила Карлыгаш.


Желающие помочь семье могут обращаться по телефону: 8 (777) 257-26-57 (Карлыгаш).

Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.




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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 07:39
нужда заставила людей заняться этим, не для продажи а для пропитания... нашлись ведь добрые люди помогла перенести живность в более подходящее место, но ведь это временно...где там эти власти* заботящиеся о благосостоянии народа и процветании нации*?, спишите этот позорный штраф и в дальнейшем помогите!, сколь у нас ещё выживающих, нуждающихся.
 
 

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