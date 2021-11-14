Курятник с крыши высотки в Актау перевезли на дачу

- Нам предложили землю в районе завода ХГМЗ, но поймите, у нас нет машины. Это каждый день нужно ездить и кормить их. Если бы это было рядом - другое дело, - объяснила Карлыгаш.

Хозяин курятника и крольчатника на крыше дома №34 в 12 микрорайоне сам по себе застенчив, говорит его жена Карлыгаш. Он постеснялся просить помощь у горожан.В то же время актаусцы от чистого сердца решили ему помочь. В редакцию неоднократно поступают звонки по сегодняшний день.По словам Карлыгаш, пять кур, петуха и семерых кроликов держать в однокомнатной квартире они не смогут. Их перевезли в СОТ «Химик» к своим дальним знакомым.Старший сын Руслана посоветовал выставить живность на продажу на сайте объявлений, но родители пока не намерены этого делать.Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.