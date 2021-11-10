Нужда довела: Курятник на крыше высотки оборудовал многодетный житель Актау

- Здесь на крыше валялся мусор, хлам. Я навёл порядок, сделал стяжку, утеплил помещение, - говорит автор стартапа.

Из-за подорожания продуктов питания местному жителю Руслану больше месяца назад пришла идея на крыше соседнего дома №34 в 12 микрорайоне завести кур. Ключ от чердака ему выдали в КСК. Он не ограничился только птицами, у него появились и кролики.Первое время некоторые жильцы помогали кормом и остатками еды.Сегодня же, 10 ноября, к Руслану нагрянула полиция. Причина - жалобы соседей на ночное кукареканье петухов и исходящий неприятный запах.Полицейские составили на него административный протокол по статьям 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек) и 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов).Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.Птиц и кроликов Руслану пришлось упаковать в коробки и забрать домой. Он будет вынужден отдать их тем, у кого имеется хозяйство.