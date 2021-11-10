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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:34

Просмотров: 957

Нужда довела: Курятник на крыше высотки оборудовал многодетный житель Актау

Отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге, сообщили в департаменте полиции.

Кадр видео
Из-за подорожания продуктов питания местному жителю Руслану больше месяца назад пришла идея на крыше соседнего дома №34 в 12 микрорайоне завести кур. Ключ от чердака ему выдали в КСК. Он не ограничился только птицами, у него появились и кролики.

- Здесь на крыше валялся мусор, хлам. Я навёл порядок, сделал стяжку, утеплил помещение, - говорит автор стартапа.


Первое время некоторые жильцы помогали кормом и остатками еды.

Сегодня же, 10 ноября, к Руслану нагрянула полиция. Причина - жалобы соседей на ночное кукареканье петухов и исходящий неприятный запах.

Полицейские составили на него административный протокол по статьям 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек) и 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов).

Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.

Птиц и кроликов Руслану пришлось упаковать в коробки и забрать домой. Он будет вынужден отдать их тем, у кого имеется хозяйство.




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Комментарии ( 1 )

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Sid;) (Посетители) Сегодня, 22:29
Видимо не одному ему такая идея в голову пришла. Ранее я публиковал видео из 7 района. И давайте не будем рассуждать так "кому он помешал" - , да, может и никому. Но! Один захотел кур на крыше, другой бассейн на всю квартиру, третий гараж, четвертый склад в лифтовой шахте, пятый в подвале грибы выращивает, шестой огораживает прилегающую территорию и запирает ее на ключ... а... простите, это итак существует. Да, не суть! Мог бы он приобрести небольшой участок и выращивать кур там? - Мог бы! Только тут интересней обдурить систему и из комфортного жилья сразу на расстоянии тапочка попадать на собственную ферму. Система обязана это пресекать. А что вы ожидали?
 
 

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