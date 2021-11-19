В Жанаозене планируется строительство смарт-школы на 1500 мест

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Глава региона осмотрел социальные объекты сёл Тенге, Кызылсай, Кендерли, расположенных близ Жанаозена.



- В рамках комплексного плана развития города до 2025 года возводится ряд медицинских объектов. В сентябре этого года в селе Кызылсай была введена в эксплуатацию врачебная амбулатория. До конца года в городе Жанаозен откроется медицинский центр на 50 мест. Спрос на обучение в школах растёт с каждым годом. К слову в 2020 году обучилось 33,6 тысячи учащихся, в 2021 году – 34,2 тысячи учеников. Планируется также, что в 2025 году количество учеников увеличится на 37 тысяч. В целях ликвидации дефицита мест в школах в микрорайоне «Шанырак» в рамках государственно-частного партнёрства планируется строительство смарт-школы на 1 500 мест. В школе будет организована комфортная среда для детей, будут функционировать телестудия, игровые комнаты, смарт-классы, будет установлен 3D-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники, мастерские по резьбе из металла и дерева. Стоимость проекта 4,8 миллиарда тенге, – отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.



В школах города, как сообщает пресс-служба акима области, ощущается дефицит специалистов. На сегодняшний день не хватает учителей математики, русского языка, английского языка и истории. В некоторых школах специалисты, приехавшие по государственной программе «С дипломом в село», получили жильё, но не в полном объёме получили подъёмные средства. Нурлан Ногаев поручил ответственным специалистам разобраться в вопросе.



- Эта программа направлена на поддержку молодых специалистов и снижение дефицита кадров в стране. Благодаря ей мы перекрываем имеющуюся нехватку специалистов на местах. Каждому участнику этой программы необходимо в полной мере выплачивать соответствующее подъемное пособие, разъяснить основные условия и льготы программы. Учителя играют важную роль в воспитании поколения, поэтому поддержка педагогов всегда будет одной из наших приоритетных целей, - сказал аким области.



Кроме того, глава региона ознакомился со строительством дома культуры на 300 мест в селе Кендерли. Проект реализуется по государственной программе «Ауыл ел бесігі». Здесь будет размещён зрительный зал, а также библиотека, чей книжный фонд составит 14 тысяч экземпляров. Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам контролировать темпы строительства.



Аким области ознакомился также с работой Казахского газоперерабатывающего завода.



- Основное оборудование завода изношено на 90 процентов. Аварийные остановки завода могут оставить население без топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несёт не только экономические, но и социальные риски. В связи с этим, аким области поручил ответственным лицам держать данный вопрос на постоянном контроле, - сообщили в пресс-службе главы региона.