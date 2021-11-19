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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 472

Более 200 военнослужащих из Актау отправились домой

Военнослужащих бригады противовоздушной обороны проводили в запас. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В бригаде противовоздушной обороны Актауского гарнизона состоялась торжественная церемония увольнения военнослужащих срочной службы в запас и прощания их с боевым знаменем. Более 200 военнослужащих, призванных из пяти регионов страны и выслуживших установленные сроки, отправляются домой.

- В течение года военнослужащие освоили азы военного дела, достигли хороших результатов в боевой подготовке, участвовали в масштабных учениях «Отпантау», «Калкан», «Боевое содружество». За добросовестное отношение к воинской службе, качественное выполнение учебно-боевых задач бойцам вручили благодарственные грамоты, памятные подарки, фотоальбомы. Бойцы достойно отслужили в бригаде, за год службы они получили большой жизненный опыт, смогли развить в себе качества характера, присущие настоящим мужчинам и патриотам, – сообщил Бакыт Сидиков, заместитель командира бригады противовоздушной обороны по воспитательной и идеологической работе.

До конца текущего года из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 800 военнослужащих срочной службы.



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Комментарии ( 2 )

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Оздоев Магомед (Посетители) Сегодня, 16:34
Армия это школа, которую нужно пройти очно

Недавно Президент поручил, чтоб солдаты получали в армии профессии, которые будут востребованы на рынке труда.
 
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  • ЁмоЁ
 Доктор Наук (Посетители) Сегодня, 16:30
Непередаваемые ощущения, самый незабываемый момент...как итог всей годичной службы..команда "домой шагом марш!"

Не веришь до последнего момента, пока не выйдешь за забор, а там друзья, семья и близкие. Эхх армейка, как же иногда хочется вернуться

в общем всем удачи и дождаться этого момента
 
 

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