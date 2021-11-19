Более 200 военнослужащих из Актау отправились домой

Фото пресс-службы Министерства обороны РК

В бригаде противовоздушной обороны Актауского гарнизона состоялась торжественная церемония увольнения военнослужащих срочной службы в запас и прощания их с боевым знаменем. Более 200 военнослужащих, призванных из пяти регионов страны и выслуживших установленные сроки, отправляются домой.



- В течение года военнослужащие освоили азы военного дела, достигли хороших результатов в боевой подготовке, участвовали в масштабных учениях «Отпантау», «Калкан», «Боевое содружество». За добросовестное отношение к воинской службе, качественное выполнение учебно-боевых задач бойцам вручили благодарственные грамоты, памятные подарки, фотоальбомы. Бойцы достойно отслужили в бригаде, за год службы они получили большой жизненный опыт, смогли развить в себе качества характера, присущие настоящим мужчинам и патриотам, – сообщил Бакыт Сидиков, заместитель командира бригады противовоздушной обороны по воспитательной и идеологической работе.



До конца текущего года из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 800 военнослужащих срочной службы.