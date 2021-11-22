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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 418

В Актау начали строительство парка Первого президента

Парк первого президента начали строить в 40 микрорайоне Актау. Он станет крупнейшим парком в регионе. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акима Актау
Территория парка, расположенного в 40 микрорайоне, составляет 23 гектара. Здесь будут площадки для активного отдыха горожан и прогулочные зоны. В парке планируется установить аллею цветов, музыкальный фонтан, детские игровые площадки, построить беговые и велосипедные дорожки.

Строительство парка ведётся за счёт собственных средств ТОО «BS stroy». В настоящее время на территории будущей зоны отдыха ведутся работы по укладке грунта и выравниванию земли.

- Самое главное - для полива зелёных насаждений в парке будут использоваться подземные воды, а для освещения - солнечный свет, то есть, инженерные и электрические сети по городу не несут никакой нагрузки, - говорит руководитель подрядной организации Сунгат Муналбаев.

Подрядчик также будет нести ответственность за содержание парка, строительство которого планируется завершить в 2023 году.



В Актау начали строительство парка Первого президента
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Комментарии ( 3 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:39
Да и "засейте"всё там пластмассовыми цветами да деревьями,пардон-Пальмами,а что это как раз по акиматовски...и очередной распил денежных средств...
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:34
Парк будет конечно супер на словах, а на деле пластиковые пальмы, пластиковые тюльпаны, пластиковые кусты, газоны будут тоже пластиковые, асфальтированные или выложенные плиткой и т.д. и т.п. А парк это много деревьев, много травы, много тенистых аллей.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:29
Эх, как бы дожить бы до...
А что в 40 мкр. есть пресные подземные воды?
 
 

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