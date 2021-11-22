В Актау начали строительство парка Первого президента

Фото пресс-службы акима Актау

Территория парка, расположенного в 40 микрорайоне, составляет 23 гектара. Здесь будут площадки для активного отдыха горожан и прогулочные зоны. В парке планируется установить аллею цветов, музыкальный фонтан, детские игровые площадки, построить беговые и велосипедные дорожки.



Строительство парка ведётся за счёт собственных средств ТОО «BS stroy». В настоящее время на территории будущей зоны отдыха ведутся работы по укладке грунта и выравниванию земли.



- Самое главное - для полива зелёных насаждений в парке будут использоваться подземные воды, а для освещения - солнечный свет, то есть, инженерные и электрические сети по городу не несут никакой нагрузки, - говорит руководитель подрядной организации Сунгат Муналбаев.



Подрядчик также будет нести ответственность за содержание парка, строительство которого планируется завершить в 2023 году.