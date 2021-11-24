Лифты без договора на обслуживание в Актау остановятся в новогоднюю полночь

- С 1 января 2022 года принято решение о передаче лифтов с баланса ЖКХ на баланс КСК и ОСИ. По требованию департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области договор №2 от 31 декабря 2020 года на техническое обслуживание лифтов между ЖКХ и ТОО «Актауские городские лифты» расторгается 31 декабря 2021 года. В связи с этим все лифты города, обслуживаемые ТОО «Актауские городские лифты», будут остановлены в полночь 1 января 2022 года. Юридически ни одно предприятие не имеет права обслуживать лифты без договора. Поэтому КСК и ОСИ высотных домов заранее должны заключить договоры на техническое обслуживание своих лифтов с любой обслуживающей организацией, - объяснили в ТОО «Актауские городские лифты».

На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ.При выборе обслуживающей организации, как посоветовали в компании, просьба обращать внимание на наличие всех разрешительных документов на занятие данным видом деятельности соответствующей Национальному стандарту СТ РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъёмники для лиц с ограниченными возможностями», а также на наличие круглосуточной диспетчерской и аварийной службы.ТОО «Актауские городские лифты» продолжает свою деятельность как и раньше. Оно имеет все разрешительные документы на данный вид деятельности и готово заключить договор с каждым КСК и ОСИ, изъявившим желание продолжить работу с ними.Ранее в компании сообщили, что лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ.