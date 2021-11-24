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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 202

Лифты без договора на обслуживание в Актау остановятся в новогоднюю полночь

Вопросы горожан о прекращении действия договора на техническое обслуживания лифтов в высотных домах прокомментировали в ТОО «Актауские городские лифты».

Фото из архива lada.kz
На сегодняшний день все лифты города находятся на балансе Актауского городского отдела ЖКХ.

- С 1 января 2022 года принято решение о передаче лифтов с баланса ЖКХ на баланс КСК и ОСИ. По требованию департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области договор №2 от 31 декабря 2020 года на техническое обслуживание лифтов между ЖКХ и ТОО «Актауские городские лифты» расторгается 31 декабря 2021 года. В связи с этим все лифты города, обслуживаемые ТОО «Актауские городские лифты», будут остановлены в полночь 1 января 2022 года. Юридически ни одно предприятие не имеет права обслуживать лифты без договора. Поэтому КСК и ОСИ высотных домов заранее должны заключить договоры на техническое обслуживание своих лифтов с любой обслуживающей организацией, - объяснили в ТОО «Актауские городские лифты».


При выборе обслуживающей организации, как посоветовали в компании, просьба обращать внимание на наличие всех разрешительных документов на занятие данным видом деятельности соответствующей Национальному стандарту СТ РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъёмники для лиц с ограниченными возможностями», а также на наличие круглосуточной диспетчерской и аварийной службы.

ТОО «Актауские городские лифты» продолжает свою деятельность как и раньше. Оно имеет все разрешительные документы на данный вид деятельности и готово заключить договор с каждым КСК и ОСИ, изъявившим желание продолжить работу с ними.

Ранее в компании сообщили, что лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ.



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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:48
Всю жизнь плачу по счетам, долгов нет. А в Новый Год, кажется, останусь без лифта, как летом без горячей воды.

Надо подумать о том, что бы перестать платить. Электроэнергию в обход счётчика и воду на магниты - минутное дело. А то смысла платить похоже нет никакого. Ещё и соседям помогу.

Ещё и зарплату после НГ попрошу в конверте до кучи. Работодатель только за.
 
 

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