В Актау лифты высотных домов перейдут в собственность КСК и ОСИ

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По указанию №124 от 23.06.2021 года РГУ «Департамент агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области» все лифты высотных домов должны передаваться на баланс собственников квартир (КСК, ОСИ).



- В связи с этим ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» своим письмом от 11.11.2021 года № 01–24-232 оповестил ТОО «Актауские городские лифты» о прекращении действия договора №2 на техническое обслуживания лифтов с 31 декабря 2021 года. Поэтому руководителям ОСИ и КСК необходимо срочно выбрать компанию по техническому обслуживанию лифтов дома, - сообщает руководство ТОО «Актауские городские лифты».



В компании отметили, что в случае не заключения договоров лифты с 1 января 2022 года будут отключены.