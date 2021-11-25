В Мангистау вакциной «Comirnaty Pfizer» вакцинировались 186 человек

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По данным Газиза Надуева, в область прибыло 35 100 доз вакцины «Pfizer».



- С 22 по 25 ноября привито 186 человек. В частности, вакцинированы 102 ребёнка в возрасте до 18 лет, 74 кормящие матери, 10 беременных женщин. По области школьники получают прививки в соответствии с согласием родителей. Также с 18 по 24 ноября зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей это снизилось на 21 случай. Из 34 зарегистрированных случаев с жалобами 24, без жалоб – 10, - сказал Газиз Надуев.



В пресс-конференции принял участие руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров. По его словам, ревакцинационные работы в стране начались 22 ноября. Ревакцинация проводится в двух поликлиниках по региону: «Нейрон» и в Актауской городской поликлинике №2.



- На сегодняшний день ревакцинированы 20 медицинских работников и один государственный служащий. В первую очередь ревакцинация проводится медицинским специалистам, педагогам, сотрудникам полиции, работникам медико-социальных учреждений, - сказал Аманбек Жумиров.