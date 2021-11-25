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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 165

В Мангистау вакциной «Comirnaty Pfizer» вакцинировались 186 человек

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным Газиза Надуева, в область прибыло 35 100 доз вакцины «Pfizer».

- С 22 по 25 ноября привито 186 человек. В частности, вакцинированы 102 ребёнка в возрасте до 18 лет, 74 кормящие матери, 10 беременных женщин. По области школьники получают прививки в соответствии с согласием родителей. Также с 18 по 24 ноября зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей это снизилось на 21 случай. Из 34 зарегистрированных случаев с жалобами 24, без жалоб – 10, - сказал Газиз Надуев.

В пресс-конференции принял участие руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров. По его словам, ревакцинационные работы в стране начались 22 ноября. Ревакцинация проводится в двух поликлиниках по региону: «Нейрон» и в Актауской городской поликлинике №2.

- На сегодняшний день ревакцинированы 20 медицинских работников и один государственный служащий. В первую очередь ревакцинация проводится медицинским специалистам, педагогам, сотрудникам полиции, работникам медико-социальных учреждений, - сказал Аманбек Жумиров.



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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 17:57
А куда российские вакцины исчезли? Столько случаев летальных и с осложнениями после этого Файзер (по новостям передавали), что задаёшься вопросом.... А стоит ли делать ревакцинацию без альтернативного лекарства?
 
 

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