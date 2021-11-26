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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 3113

«Шарики-Кумарики»: Жительница Актау пожаловалась на реализующий веселящий газ магазин

Жительница Актау возмутилась заведением, продающим веселящий газ в шариках. Женщина недовольна тем, что покупатели доставляют неудобство жильцам близ расположенных домов.

Фото из открытых источников
По словам жительницы жилого комплекса «Оркен», расположенного в 15 микрорайоне, ежедневно после 22:00 возле их дома начинается «неадекватное» веселье.



- Каждый вечер тут начинается бардак из-за заведения, которое продаёт шарики с газом (Nice Gaz). Я семь раз вызывала полицию, они приезжали и после звонка от кого-то быстро уезжали. Каждый день до двух часов ночи слышны крики, громкая музыка, повсюду эти шары на улице! Всем жильцам они мешают спать, мы не знаем что делать. Может, акимат увидит и что-нибудь предпримет? Молодёжь просто губит себя непонятным газом, – говорит жительница ЖК «Оркен».




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Комментарии ( 9 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:46
А как же нарушение режима тишины после 22.00? Это протокол же. Или за все оплачено
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:42
Цитата: Фактор и Я
На любое действие.. есть-Противодействие.. надо на законодательном уровне вносить изменения в поправки о применении психотропных веществ и средств ...и мест продаж.. это только в Казахстане не могут элементарно решить какому нарушению относить "веселящий" газ


Ну как бы трава тоже в списке запрещённых. А найти, купить - минутное дело. Тоже самое, скажем, с трамадолом (такие жуткие таблы) - без рецепта может купить даже ребёнок, хотя официально - нельзя. Кто всем этим заведует?
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:40
На любое действие.. есть-Противодействие.. надо на законодательном уровне вносить изменения в поправки о применении психотропных веществ и средств ...и мест продаж.. это только в Казахстане не могут элементарно решить какому нарушению относить "веселящий" газ они же пары азотно-эфирных соединений.В Китае они уже давно под запретом как сильное психотропное вещество,в странах Евросоюза они также отнесены к классификации психотропных веществ...и только в Казахстане этот газ не представляет властям никакого интереса... какой -такой Шарик-кумарик... есть только шарик-малик....
 
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Pear (Посетители) Сегодня, 13:25
Бедные жильцы, искренне жаль. На их месте может быть каждый
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:25
Я семь раз вызывала полицию, они приезжали и после звонка от кого-то быстро уезжали.


Всё понятно, чей "бизнес".
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:24
Цитата: Saken777888
Надо срочно запретить распространение этой химии.

я бы сказал - не запретить, а ограничить нецелевое использование. Как в России, например. Т.к. по назначению, например, его используют в пищевой промышленности и в стоматологиях.

А если сравнивать что запрещать и какой вред наносит, тут скорее надо запрещать крепкий алкоголь. Для сравнения вспомните статистику нарушений закона под действием алкоголя (например, убийств) или закисью.
Но алкоголь не запретят - пробовали, и не получилось.
А вот ограничить можно.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 11:39
Очень опасный газ, при частом употреблении сжигает нейроны в мозгу. Надо срочно запретить распространение этой химии.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:01
Каждый сходит с ума по-своему.
 
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  • shurik_kz11
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:48
Акимат сможет только попытаться обеспечить порядок. Если сможет =)
А так закись азота не занесена в список наркотических веществ, т.к. не вызывает зависимости. Акимат не сможет запретить его продажу на этом основании.
А вносить изменения в список может только МВД на уровне именно министерства.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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