«Шарики-Кумарики»: Жительница Актау пожаловалась на реализующий веселящий газ магазин

По словам жительницы жилого комплекса «Оркен», расположенного в 15 микрорайоне, ежедневно после 22:00 возле их дома начинается «неадекватное» веселье.- Каждый вечер тут начинается бардак из-за заведения, которое продаёт шарики с газом (Nice Gaz). Я семь раз вызывала полицию, они приезжали и после звонка от кого-то быстро уезжали. Каждый день до двух часов ночи слышны крики, громкая музыка, повсюду эти шары на улице! Всем жильцам они мешают спать, мы не знаем что делать. Может, акимат увидит и что-нибудь предпримет? Молодёжь просто губит себя непонятным газом, – говорит жительница ЖК «Оркен».