«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Ноября
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.07 KZT
  • €1 = 485.51 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 5599

Кто из высокопоставленных чиновников посетит Актау? Горожане высказывают предположения из-за выстроенных вдоль дорог полицейских

Вдоль набережной сегодня, 26 ноября, выставлен личный состав сотрудников внутренних дел региона. Жители Актау задались вопросом, кто на этот раз посетит прикаспийский регион.

Фото из открытых источников
По мнению некоторых жителей города, полицейские выстраиваются вдоль дорог перед визитом высокопоставленных чиновников.

«Наверное, очередной приезд Аскара Мамина, хотя он вроде не так давно был у нас. Или Токаев приедет?»

«Назарбаев давно не был, может, он?» - задаются вопросом горожане.

По информации анонимного источника, завтра, 27 ноября, в Актау приедет Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана. Пока нет данных о том, будут ли перекрывать городские дороги.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 бобер (Посетители) Сегодня, 20:58
Надо чтобы все знали, что кто-то приехал. А то как же так - приехал , а тут народ даже и не в курсе! dance

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • бобер
  • Ну Ну
  • alesha
  • синдбад
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:52
... ещё раз убеждаешься одной аксиоме,что такой рудимент.. ввиде выставлять посты по приезду кого не важно...сохранены только в странах бывшего СССР...и понадобится ещё не одно поколение, чтобы изжило это мракобесие... Даже страны Прибалтики изличились от этого и не важно кто там к ним или у них приезжает...там в первую очередь уважают своих граждан и не занимаются отсталым маразмом.!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Raiders (Посетители) Сегодня, 18:14
Комментарий удален за нарушение правил...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:09
Прочитал заголовок, думал уже это Акимат по просьбе жителей выстроил полицейских.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • alixah
 ksero (Посетители) Сегодня, 17:58
Пока нет данных о том, будут ли перекрывать городские дорог

Конечно будут!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 15:43
По дороге в аэропорт тоже патрули стоят .
Кстати дорогу в аэропорт закончили или нет? Дорожные работы не ведутся , но и знаки с ограничением в "70" км/ч не убрали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика