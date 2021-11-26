Кто из высокопоставленных чиновников посетит Актау? Горожане высказывают предположения из-за выстроенных вдоль дорог полицейских

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По мнению некоторых жителей города, полицейские выстраиваются вдоль дорог перед визитом высокопоставленных чиновников.



«Наверное, очередной приезд Аскара Мамина, хотя он вроде не так давно был у нас. Или Токаев приедет?»



«Назарбаев давно не был, может, он?» - задаются вопросом горожане.



По информации анонимного источника, завтра, 27 ноября, в Актау приедет Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана. Пока нет данных о том, будут ли перекрывать городские дороги.