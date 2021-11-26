В Мангистау идёт снижение количества заболевших COVID-19

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По данным санитарного врача, за неделю количество заболевших сократилось на 21 случай.



- За последнюю неделю зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей это ниже на 21 случай. В целом у нас наблюдается снижение заболевших. Сейчас по стране сезон ОРВИ и гриппа. Симптомы могут быть схожи с ковидом, поэтому просим жителей быть осторожнее и сразу обращаться к врачам, – сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.



На сегодняшний день из 109 классов, которые были отправлены на карантин с начала учебного года, 103 уже вернулись к офлайн обучению.



- Остальные шесть классов будут две недели на карантине. Что касается вакцинации, у нас по-прежнему самый низкий показатель по стране. В разрере области в числе аутсайдеров - Жанаозен и Мунайлинский район, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.



За минувшие сутки в Мангистау выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции и ни одного случая выздоровления.