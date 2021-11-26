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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 941

В Мангистау идёт снижение количества заболевших COVID-19

В Мангистауской области наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

Фото из открытых источников
По данным санитарного врача, за неделю количество заболевших сократилось на 21 случай.

- За последнюю неделю зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей это ниже на 21 случай. В целом у нас наблюдается снижение заболевших. Сейчас по стране сезон ОРВИ и гриппа. Симптомы могут быть схожи с ковидом, поэтому просим жителей быть осторожнее и сразу обращаться к врачам, – сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

На сегодняшний день из 109 классов, которые были отправлены на карантин с начала учебного года, 103 уже вернулись к офлайн обучению.

- Остальные шесть классов будут две недели на карантине. Что касается вакцинации, у нас по-прежнему самый низкий показатель по стране. В разрере области в числе аутсайдеров - Жанаозен и Мунайлинский район, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

За минувшие сутки в Мангистау выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции и ни одного случая выздоровления.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:28
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