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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 1373

Жители Актау ищут упавшего в овраг верблюда

Животное упало в овраг недалеко от ущелья Куйлус. Обнаружившие верблюда жители Актау самостоятельно не смогли помочь животному.

Скрин видео
Упавшее в овраг животное обнаружили проезжающие мимо жители Актау.



- Мы ездили в степь недалеко от ущелья Куйлус и там увидели упавшего верблюда, он лежал вверх ногами, из-за чего не мог встать. Своими силами вытащить его не удалось, к тому же у нас отсутствовал трос. Пытались найти кого-нибудь, кто бы помог, но машины не желали останавливаться. Сегодня мне звонил мужчина, представившись хозяином, я скинула ему локацию, но до сих пор животное не нашли. Переживаю, что верблюд мог погибнуть, – рассказала женщина.

Жители Актау ищут упавшего в овраг верблюда



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • Жанар
  • Ирон
  • Имярек
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:03
Верблюд вверх ногами это, конечно, проблема, хорошо, что хозяин сразу нашелся. И так быстро! Каким образом?
Тогда логический вопрос - нашли того хозяина, чей верблюд устроил дтп, в котором погибли люди?
Как-то затихла эта история...
 
 

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