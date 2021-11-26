Жители Актау ищут упавшего в овраг верблюда

Упавшее в овраг животное обнаружили проезжающие мимо жители Актау.- Мы ездили в степь недалеко от ущелья Куйлус и там увидели упавшего верблюда, он лежал вверх ногами, из-за чего не мог встать. Своими силами вытащить его не удалось, к тому же у нас отсутствовал трос. Пытались найти кого-нибудь, кто бы помог, но машины не желали останавливаться. Сегодня мне звонил мужчина, представившись хозяином, я скинула ему локацию, но до сих пор животное не нашли. Переживаю, что верблюд мог погибнуть, – рассказала женщина.