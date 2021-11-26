Юные танцовщицы представят Актау в Турции

В ансамбле занимаются дети 3-5 лет. Приглашение в Турцию коллектив получил на Международном многожанровом фестивале -конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Премия Фата». Он проходил в доме культуры имени «Абая».- К нам приезжали танцевальные коллективы из Атырау, Алматы, Нур-султана, а также участвовали мангистауские областные коллективы. В октябре в номинации «Народный танец» с композицией «Казак би» наши девочки стали лауреатами 1 степени, а уже в ноябре в этой номинации стали лауреатами уже 2 степени. Мы получили приглашение на международный конкурс в Турции, который состоится в следующем году, – сообщили в танцевально-образовательном Центре «Quartz».