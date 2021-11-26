«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Ноября
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.07 KZT
  • €1 = 485.51 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 1121

Антимонопольщики проверяют газосетевые организации Мангистау

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей региона на резкий скачок стоимости голубого топлива. По результатам проверки будет дана оценка действиям предпринимателей. Об этом сообщили в антимонопольном департаменте.

Фото из открытых источников
В целях пресечения необоснованного роста цен на газ и фактов картельного сговора антимонопольный департамент по Мангистауской области проводит анализ рынка, в ходе которого будут детально изучены затраты и расходы газосетевых организаций, владельцев АГЗС, непосредственно связанных с производством товаров и услуг.

- В случае установления фактов сверхприбыли от реализации, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, будет назначено расследование в отношении всех субъектов предпринимательства. Напомним, что в начале 2020 года в отношении более 40 владельцев АГЗС городов Актау , Жанаозен и района Шетпе проведено расследование с конфискацией монопольного дохода, составившего свыше 35 миллионов тенге с наложением крупных штрафов. Судебными органами меры антимонопольного органа были признаны обоснованными и законными, – сообщили в антимонопольном ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 23:31
Мутная газовая мафия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 14679677
  • tolk
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 22:09
Цитата: Empro
Антимонопольный комитет не проверял бы?

Да и эта проверка ничего не решит--это лишь пыль в глаза! Надо же создать видимость бурной деятельности перед визитом высокого гостя с Астаны. После отъезда--всё вернётся на круги своя...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 14679677
  • tolk
 Empro (Посетители) Сегодня, 21:03
Сообщите цену на тонну газа сейчас на торгах, люди тоже хотят посчитать. Цена однозначно не оправдано поднята.
Интересно если бы не было жалоб, то подняли бы и все затихло? Антимонопольный комитет не проверял бы?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика