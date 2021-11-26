Антимонопольщики проверяют газосетевые организации Мангистау

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В целях пресечения необоснованного роста цен на газ и фактов картельного сговора антимонопольный департамент по Мангистауской области проводит анализ рынка, в ходе которого будут детально изучены затраты и расходы газосетевых организаций, владельцев АГЗС, непосредственно связанных с производством товаров и услуг.



- В случае установления фактов сверхприбыли от реализации, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, будет назначено расследование в отношении всех субъектов предпринимательства. Напомним, что в начале 2020 года в отношении более 40 владельцев АГЗС городов Актау , Жанаозен и района Шетпе проведено расследование с конфискацией монопольного дохода, составившего свыше 35 миллионов тенге с наложением крупных штрафов. Судебными органами меры антимонопольного органа были признаны обоснованными и законными, – сообщили в антимонопольном ведомстве.