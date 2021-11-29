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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 899

Спасших от суицида женщину полицейских наградили в Актау

Начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев вручил медали троим полицейским, которые спасли 46-летнюю жительницу Актау, пытавшуюся спрыгнуть с девятого этажа. Об этом сообщает Polisia.kz.

Фото с сайта polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, на гарнизонном разводе главный полицейский области проверил готовность стражей порядка к несению службы и вручил медали троим полицейским, которые 29 октября спасли 46-летнюю жительницу Актау от суицида.

- Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау, а именно, командир взвода Болат Ибрагим и инспекторы службы Бауыржан Сарсенбаев и Адиль Изанов были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Полицейские 29 октября в Актау спасли женщину, которая собиралась спрыгнуть с девятого этажа. Слаженные действия полицейских спасли жизнь 46-летней гражданке, - сообщает Polisia.kz.

Жанарбек Бактыбаев поблагодарил правоохранителей за службу.

– В соответствии с принципом «Полиция ближе к народу» и переходом полиции на сервисную модель взаимодействие с населением должно быть на высшем уровне, а обеспечение безопасности – на первом месте, – отметил Жанарбек Бактыбаев.

Напомним, мать двоих детей едва не спрыгнула с девятого этажа.



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:38
Если была попытка № 1, то попытка № 2 не за горами.
Там надо работать психологам.
 
 

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