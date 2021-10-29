Мать двоих детей едва не спрыгнула с девятого этажа в Актау

Инцидент произошёл сегодня, 29 октября, в 4 микрорайоне Актау.- Женщина, перебравшись через галерею, хотела совершить суицид. На месте около 30 минут её пытались отговорить свидетели. Трагедию избежать удалось благодаря прибывшим на место полицейским. Около 10 минут потребовалось Болату Абдраимову, командиру взвода патрульной полиции, чтобы убедить 46-летнюю женщину не прыгнуть вниз. Она замужем, у неё двое детей. При себе она имела записку, в которой указано, что она устала от жизни. В данный момент с женщиной работают медики, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.