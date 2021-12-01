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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 8245

Животные стыда не имеют! Девушка справила нужду у лифта в одной из гостиниц Актау

Не дождавшись лифта, девушка решила справить нужду прямо на площадке.

Кадр видео
По информации источника, инцидент произошёл около полуночи 29 ноября в одной из гостиниц Актау.

По кадрам с камер наблюдения видно, что девушка выходит из гостиничного номера и шаткой походкой направляется к лифту. Она начала ударять по кнопке для вызова лифта сначала руками, а затем и ногами.

Спустя минуту, после безрезультатного ожидания, она присела здесь же и начала справлять нужду. Двери лифта открылись, но это не смутило её и она продолжила начатое. По завершении процесса девушка облокотилась на руки и с трудом встала.




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Комментарии ( 16 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:41
Цитата: ЁмоЁ
сопоставьте две статьи на эту тему -*То метёт, то гадит! Коммунальщик справил нужду в центре Актау* и *Животные стыда не имеют! Девушка справила нужду у лифта в одной из гостиниц Актау*... далее сами делайте выводы.


А какие выводы? Разве что животные разного пола)))) Но это малозначительно в данной ситуации.

Есть предположение что за гостиница. Вечером пройдусь посмотрю точно. Засниму на телефон обстановку, и если это та - с доказательствами выложу и тут и во всех социальных сетях, где смогу.
 
-1
  • babe
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  • tolk
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:26
Девушку жёстко кошмарит, видимо нормально выпила, возможно ещё сверху дунула травки. Возможно проститутка у клиента от души выпила в номере. Не оправдываю, но гостиницу не красит публикация таких видео. Там среди клиентов местные агашки, теперь задумаются прежде чем номер снимать для греховных дел.
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:25
сопоставьте две статьи на эту тему -*То метёт, то гадит! Коммунальщик справил нужду в центре Актау* и *Животные стыда не имеют! Девушка справила нужду у лифта в одной из гостиниц Актау*... далее сами делайте выводы. look
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 15:25
Ужас!!! Хорошо, что не 1 декабря это произошло... Иначе заголовки пестрели бы сообщениями о раскрытии очередной террористической ячейки...
 
-2
  • babe
  • watlow
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:21
А что, гостья нашего города не смогла найти туалет на этаже? Администрации следует задуматься

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • babe
  • GOAT
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:51
Блин такое убогое создание даже женским полом тяжело назвать!!! На лицо не только полная идёт деградация, а отсутствие на чисто серого вещества в черепной коробке...и эта жертва аборта так и не поймет каким местом она прославилась на страну...
 
-5
  • babe
  • Aлишeр
  • watlow
  • nazarbayevskii
  • montgomery
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  • almaty2018
 Sid;) (Посетители) Сегодня, 13:29
Девушка явно искала туалет. Отчаянно, можно сказать) Я считаю, нужно опубликовать название целомудренной гостиницы, дабы туда приходили только праведные и культурные. Давайте вместе подумаем, почему авторы этого не сделали? Кто-то может подумать, что я и подобные мне комментаторы защищают девушку, и справедливо наставить "дизов". Да, пожалуйста! Показывать свою глупость и поверхностность суждений не запрещено! Девушка безусловно не "положительный герой" в этой истории, но и тот, кто передал эти записи вовсе не "красавчик"! Он должен быть уволен, а гостиница должна принести извинения.

K_ZHAKO,

а мне интересно, Лада подотрет коммент с названием гостиницы, если кто-либо его опубликует?)
 
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  • babe
  • tolk
  • Ирон
  • watlow
  • мунайши73
  • montgomery
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:27
Обычно в таких случаях, диванные войска пишут в коментах, что просто общественных туалетов не хватает в Актау, люди вынуждены гадить где им приспичило. А сейчас тишина
 
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  • Ирон
  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 12:29
Вот это позор на весь город и не только , но девушку совсем не жалко. Зачем так напиваться до беспамятства и опускаться до такого ! Пусть будет ей уроком!
 
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  • babe
  • Жанар
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:21
Паходу пьяная и выросла в степи где все можно сел и ты уже в туалете.бескультурье.а еше девушка.стыдно должно стать про совесть молчу её паходу в роддоме вместе с пуповиной отрезали
 
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