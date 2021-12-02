Аким Актау: загрязнения атмосферного воздуха в Актау не обнаружено

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В связи с многочисленными жалобами от жителей Актау редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в городскую администрацию.
- Экологи произвели внеплановый отбор воздуха в Актау. Все показатели в норме, превышений нет. Экологи сейчас поедут на Кошкар-Ата и промзону брать пробы, - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.
Напомним, жители Актау сообщили об ощутимом запахе гари сегодня, 2 декабря 2021 года, во всех микрорайонах города.
В ДЧС региона сообщили, что в тот день никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.
- Экологи произвели внеплановый отбор воздуха в Актау. Все показатели в норме, превышений нет. Экологи сейчас поедут на Кошкар-Ата и промзону брать пробы, - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.
Напомним, жители Актау сообщили об ощутимом запахе гари сегодня, 2 декабря 2021 года, во всех микрорайонах города.
В ДЧС региона сообщили, что в тот день никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.