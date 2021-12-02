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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 903

Аким Актау: загрязнения атмосферного воздуха в Актау не обнаружено

Экологи не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в городе. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Фото из архива
В связи с многочисленными жалобами от жителей Актау редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в городскую администрацию.

- Экологи произвели внеплановый отбор воздуха в Актау. Все показатели в норме, превышений нет. Экологи сейчас поедут на Кошкар-Ата и промзону брать пробы, - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Напомним, жители Актау сообщили об ощутимом запахе гари сегодня, 2 декабря 2021 года, во всех микрорайонах города.

В ДЧС региона сообщили, что в тот день никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.



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Комментарии ( 8 )

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sergey-aktau (Посетители) Сегодня, 21:39
Вот онлайн информация с датчиков загрязнения. Можно также смотреть график за месяц, и можно подписаться - если уровень будет высокий, вам придет уведомление. Подписка заработает с понедельника. Ссылка: smart-aktau.kz/air/
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 21:17
Пока проснулись, пока почесались где надо, пока решили замеры сделать, так и оказалось, что всё в порядке.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Cucu (Посетители) Сегодня, 20:05
Трава зелёная,нет вы что синия.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:18
Как всегда-отмазки просто на высоте!!!Он бы еще добавил-у граждан был массовый глюк lol
 
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  • Kain-Livesy
 chrome (Посетители) Сегодня, 18:46
Ну это им диагноз ставить надо, замерять то, что уже проветрилось rofl ! Правильно писали, запах был как от камыша. Камышь потух либо ветер поменялся и воздух чистый стал fuck
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 18:27
Окно утром открыл, 11 мкр, первая мысль, опять за Строймартом в 1 мкр горит свалка?
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:22
ё-кимату верить,себя не уважать!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Sportikus (Посетители) Сегодня, 18:05
Ну да, целый день прошёл, а вместе с ним и вся гарь. С утра надо было проверять. Невооружённым глазом было видно и запах стоял этой гари.
 
 

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