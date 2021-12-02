Запах гари встревожил жителей Актау

Фото очевидцев
Жители Актау сообщили об ощутимом запахе гари сегодня, 2 декабря 2021 года, во всех микрорайонах города.
В ДЧС региона сообщили, что в тот день никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.
Напомним, 27 октября горожане сообщали о запахе гари.
Чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан 17 октября.
В ДЧС региона сообщили, что в тот день никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.
Напомним, 27 октября горожане сообщали о запахе гари.
Чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан 17 октября.