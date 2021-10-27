Горожане сообщают о запахе гари в Актау

Фото из доступных источников
Пользователи Lada.kz сообщают, что сегодня вечером, 27 октября, в воздухе снова появился запах гари.
В свою очередь, в ДЧС региона сообщили, что сегодня никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.
Повторного возгорания на мусорной свалке за гипермаркетом «Мастер Дом» не происходило.
Напомним, чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан 17 октября.
Пожарные больше 13 часов тушили мусорную свалку.
Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки.
В акимате сообщили, что найден гражданин, организовавший за оплату от жителей мусорную свалку, которая загорелась.
Последствия пожара сняли на видео.
Спустя четыре дня там вновь появился дым.
В прошедшее воскресенье журналист Lada.kz убедился, что мусорная свалка продолжает дымиться.
В акимате сообщили, что повторное тление свалки вызывают порывы сильного ветра.
В свою очередь, в ДЧС региона сообщили, что сегодня никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.
Повторного возгорания на мусорной свалке за гипермаркетом «Мастер Дом» не происходило.
Напомним, чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан 17 октября.
Пожарные больше 13 часов тушили мусорную свалку.
Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки.
В акимате сообщили, что найден гражданин, организовавший за оплату от жителей мусорную свалку, которая загорелась.
Последствия пожара сняли на видео.
Спустя четыре дня там вновь появился дым.
В прошедшее воскресенье журналист Lada.kz убедился, что мусорная свалка продолжает дымиться.
В акимате сообщили, что повторное тление свалки вызывают порывы сильного ветра.