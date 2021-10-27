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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:38

Просмотров: 604

Горожане сообщают о запахе гари в Актау

Жители нижних микрорайонов ощущают едкий запах.

Фото из доступных источников
Пользователи Lada.kz сообщают, что сегодня вечером, 27 октября, в воздухе снова появился запах гари.

В свою очередь, в ДЧС региона сообщили, что сегодня никаких крупных пожаров, а также горения мусора не было.

Повторного возгорания на мусорной свалке за гипермаркетом «Мастер Дом» не происходило.

Напомним, чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан 17 октября.

Пожарные больше 13 часов тушили мусорную свалку.

Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки.

В акимате сообщили, что найден гражданин, организовавший за оплату от жителей мусорную свалку, которая загорелась.

Последствия пожара сняли на видео.

Спустя четыре дня там вновь появился дым.

В прошедшее воскресенье журналист Lada.kz убедился, что мусорная свалка продолжает дымиться.

В акимате сообщили, что повторное тление свалки вызывают порывы сильного ветра.



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Комментарии ( 3 )

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TRUMOV (Посетители) Сегодня, 02:16
Ужасный запах гари в 11-12 микрорайонах
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 00:32
Сегодня вечером сильный запах гари затягивало в квартиру 1-30.
 
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  • Галина63
 Gurabaz (Посетители) Вчера, 23:31
Каждый вечер в темное время суток уже на протяжение долго времени, кто то хитро сжигает не понятно что, в нижних районах очень сильно ощущается.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 

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