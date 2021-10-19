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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 935

Последствия пожара на мусорном полигоне в Актау сняли на видео

Последствия пожара на территории промышленной зоны снял на видео житель Актау Сергей Хачатрян.

Фото Сергея Хачатряна
Житель Актау Сергей Хачатрян снял на видео при помощи беспилотного летательного аппарата последствия пожара мусорной свалки на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом». Площадь пожара, предварительно, составила 700 квадратных метров.

На кадрах, сделанных с квадрокоптера, видно, что мусор тлеет в нескольких местах и дымиться.







По словам Сергея Хачатряна, в километре от места пожара образовалась еще одна стихийная свалка.

Последствия пожара на мусорном полигоне в Актау сняли на видео




Напомним, больше 13 часов пожарные тушили мусорную свалку в Актау. Экологи сообщили о том, что было зафиксировано превышение предельной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Монтаж видео Рашид Исмагилов.



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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 15:02
Чья свалка то?
А что на счёт свалки за Баскудуком которая также горела, эта свалка ещё принимает отходы?
 
 

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