Кто за это ответит? Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки мусора в Актау

Превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода и углекислого газа было зафиксировано департаментом экологии. Специалисты подтверждают, что жалобы жителей на запах гари могут быть связаны с горящей накануне свалкой мусора.- Специалисты департамента экологии ведут наблюдение за данной свалкой, взяли пробы воздуха. По результатам выяснилось, что углерод здесь выше нормы. Поступают жалобы от жителей на запах гари. Мы считаем, что он связан с горением свалки, так как дым до сих пор ветром несет в сторону города. Призываем жителей не открывать окна и не выходить по возможности на улицу без средств индивидуальной защиты, так как запах гари может навредить, - отметил Сагдат Хансейитов, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области.По данным департамента экологии, данная свалка уже была ликвидирована в 2020 году. В целом, за последние два с половиной года в области выявлено 98 незаконных свалок. На сегодняшний день ликвидировано 38 из них.- Пожар устранили в 5 утра. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы 17 единиц техники и 57 человек, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.В ДЧС говорят, что ежедневно им приходится тушить горение мусора.- В последнее время часто происходит горение мусора на территории Актау. В основном все факты мелкие, это первый случай крупного горения мусора. Почти каждый день у нас регистрируется два-три факта горения мусора, - рассказал Жандос Кенжебаев, начальник управления по ЧС г.Актау.На запах гари пожаловались не только жители, но и пациенты, находящиеся в больничном городе. В частности, дым до сих пор идет в сторону нового модульного инфекционного стационара, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмонией.- В связи со сложившейся ситуацией, с пожаром стихийной свалки, вчера административному блоку пришлось экстренно выйти на работу, чтобы контролировать данную ситуацию, чтобы не произошло осложнений на территории больницы и чтобы загазованный воздух не попал в боксы к больным и медицинским работникам. На данный момент запаха внутри здания нет и жалоб со стороны пациентов тоже. На сегодняшний день в больнице находятся всего 38 больных. Любой угарный газ может вызвать отравление со стороны дыхательной системы и центральной нервной системы. Но, хорошо, что у нас здание герметичное и весь воздух через фильтры попадает внутрь по специальной вентиляционной системе, - рассказали в модульной стационаре.