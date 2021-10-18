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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 1714

Кто за это ответит? Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки мусора в Актау

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воздуха в районе горевшей свалки в Актау. В них было зафиксировано превышение оксида углерода в 18 раз.

На месте происшествия
Превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода и углекислого газа было зафиксировано департаментом экологии. Специалисты подтверждают, что жалобы жителей на запах гари могут быть связаны с горящей накануне свалкой мусора.

- Специалисты департамента экологии ведут наблюдение за данной свалкой, взяли пробы воздуха. По результатам выяснилось, что углерод здесь выше нормы. Поступают жалобы от жителей на запах гари. Мы считаем, что он связан с горением свалки, так как дым до сих пор ветром несет в сторону города. Призываем жителей не открывать окна и не выходить по возможности на улицу без средств индивидуальной защиты, так как запах гари может навредить, - отметил Сагдат Хансейитов, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области.

По данным департамента экологии, данная свалка уже была ликвидирована в 2020 году. В целом, за последние два с половиной года в области выявлено 98 незаконных свалок. На сегодняшний день ликвидировано 38 из них.

- Пожар устранили в 5 утра. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы 17 единиц техники и 57 человек, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

В ДЧС говорят, что ежедневно им приходится тушить горение мусора.

- В последнее время часто происходит горение мусора на территории Актау. В основном все факты мелкие, это первый случай крупного горения мусора. Почти каждый день у нас регистрируется два-три факта горения мусора, - рассказал Жандос Кенжебаев, начальник управления по ЧС г.Актау.

Кто за это ответит? Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки мусора в Актау



На запах гари пожаловались не только жители, но и пациенты, находящиеся в больничном городе. В частности, дым до сих пор идет в сторону нового модульного инфекционного стационара, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

- В связи со сложившейся ситуацией, с пожаром стихийной свалки, вчера административному блоку пришлось экстренно выйти на работу, чтобы контролировать данную ситуацию, чтобы не произошло осложнений на территории больницы и чтобы загазованный воздух не попал в боксы к больным и медицинским работникам. На данный момент запаха внутри здания нет и жалоб со стороны пациентов тоже. На сегодняшний день в больнице находятся всего 38 больных. Любой угарный газ может вызвать отравление со стороны дыхательной системы и центральной нервной системы. Но, хорошо, что у нас здание герметичное и весь воздух через фильтры попадает внутрь по специальной вентиляционной системе, - рассказали в модульной стационаре.



Кто за это ответит? Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки мусора в Актау
Кто за это ответит? Экологи зафиксировали превышение оксида углерода в районе горевшей свалки мусора в Актау
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Комментарии ( 9 )

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  • Дизель
  • diger
  • leo529
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:08
Специалисты подтверждают, что жалобы жителей на запах гари могут быть связаны с горящей накануне свалкой мусора.

Они еще и сомневаются, с осторожностью uhmylka
 
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 15:02
Цитата: Жанар
но и с автора не снимается ответственность за не достоверность информации...
Для тех, кто умничает, поясняю, это сообщение официального лица, согласно закону, корректуре не подлежит. А ответственный человек мог просто оговорится из-за волнения
 
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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:10
Цитата: shurik_kz11
Уважаемая редакция, объясните, пожалуйста, г-ну С.Хансейитову, что скорее всего превышена концентрация углерода (то есть сажи), а не углеводорода...

Верно!, углеводороды горючие вещества, как нефть, газ и другое, но и с автора не снимается ответственность за не достоверность информации...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 14:08
Был я 1.5 часа назад там, эколог говорит, я не могу подойти близко, там опасно. Она брала пробы с подветренной стороны))), я с ней разговаривал. Дым идёт досих пор. Не понимаю спокойствие, там тлеет всё и ничего не закончилось(((.
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 14:05
зафиксировали превышение углеводорода
метан, пропан, бутан или всё же углекислого газа или просто углерода - сажа, копоть и.т.д rofl

Любой угарный газ может вызвать отравление
да он как бы один "CO" rofl
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:52
Кто за это ответит?

Ну,кто?кто? Акимат В ПАЛЬТО!
 
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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 13:48
Уважаемая редакция, объясните, пожалуйста, г-ну С.Хансейитову, что скорее всего превышена концентрация углерода (то есть сажи), а не углеводорода...
 
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  • rastolkuy
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 watlow (Посетители) Сегодня, 13:45
- Пожар устранили в 5 утра.

Дыма без огня не бывает, а дымит до сих пор. У нас как всегда, главное поскорее отчитаться.
 
 

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